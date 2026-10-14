Revelan los tres refuerzos que buscará Millonarios para el 2027

Millonarios ya empieza a buscar jugadores para la siguiente temporada y revelan los tres refuerzos que pidió Alberto Gamero.

Millonarios todavía afronta sus compromisos de la temporada 2026, pero la dirigencia ya trabaja en la planificación del próximo año. El equipo bogotano analiza posibles refuerzos, entre ellos un bicampeón.

Según reveló el periodista Guillermo Arango en el programa La FM Más Fútbol, el conjunto embajador buscará incorporar un lateral izquierdo, un defensor central zurdo y un volante mixto. Esas serían las posiciones prioritarias para reforzar la plantilla por parte de Alberto Gamero.

Además, Millonarios volvería a la carga por Jesús David Rivas, mediocampista que ya estuvo en los planes del club para el segundo semestre de 2026. El volante formó parte de los títulos conseguidos por Junior en el segundo semestre de 2025 y la primera mitad de 2026.

Por ahora, Rodrigo Contreras sería el único de esa lista con la renovación confirmada, mientras que el futuro de los demás sigue pendiente de resolución. Millonarios busca cerrar el año peleando el título.

Jesús Rivas – Junior de Barranquilla. Foto: Getty.

Los jugadores que acaban contrato con Millonarios en el diciembre 2026

En paralelo, el equipo bogotano podría tener varias salidas por finalización de contrato. Los jugadores que acaban su vínculo son David Mackalister Silva, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Leonai Souza, Carlos Darwin Quintero, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Stiven Vega y Santiago Giordana.

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En resumen