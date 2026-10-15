Pagan los platos rotos: los jugadores que dejarían Junior para 2027, tras su mala temporada

Los jugadores que dejarán Junior para la siguiente temporada. Algunos de rendimientos muy bajos en este último semestre.

El segundo semestre de Junior en este temporada ha sido para el olvido, malos resultados, cambios de entrenador, y hasta actos vandálicos en su sede. Ahora, en medio de todo ese mal momento, también se revelan algunas salidas de Junior para la siguiente temporada.

Las salidas de Junior para 2027

De acuerdo a la información de Pasión Tiburona, algunos jugadores que se marcharán de Junior porque terminan contrato para la siguiente temporada son Yimmi Chará, Juan David Ríos, Harold Rivera por y también Teo Gutiérrez, pero este último lo hace porque deja el fútbol.

Además de estos jugadores también se analiza la continuidad de Edwin Herrera, quien se lesionó, pero ya no entra en planes del club para 2027, en este momento. Aún las cosas podrían cambiar para el futbolista en las siguientes semanas.

Teo se retira de Junior y del fútbol. (Foto: (@JuniorClubSA)

Otros jugadores que también pueden dejar Junior son Guillermo Paiva y Jesús Rivas, ambos criticados en este semestre 2026, y víctimas del vandalismo de malos aficionados que entraron a la sede de junior y acabaron estropeando sus carros.

Junior jugará la Copa Libertadores 2027

Aunque el cierre de año de 2026 es para el olvido, Junior ya se clasificó para jugar la Libertadores de 2027. Todo porque el club ya ganó el torneo apertura y eso lo clasificó.

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En síntesis: