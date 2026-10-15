Lo quieren varios clubes y ahora PSG tomó esta decisión con el futuro de William Pacho

El PSG tomó esta decisión para el futuro de William Pacho, al que le renovaron hace poco.

William Pacho es uno de los mejores defensas del mundo y en la actualidad suena para grandes clubes de Europa como Manchester City y Arsenal. No obstante, el tricolor hace poco renovó con PSG y ahora también se confirmó otra decisión del club francés.

La decisión del PSG con William Pacho

Según reveló TF1, el PSG decidió declarar como intransferible al central ecuatoriano William Pacho. Por lo cual, aunque llegue cualquier buena oferta por el ecuatoriano, el jugador no se marchará de Francia. El club no se sentará a negociar su salida.

Pacho se ha ganado el respeto de toda Europa y del mundo con su gran trabajo en el PSG. Hay que recordar que desde la llegada del ecuatoriano a la saga central, el equipo se dotó de seguridad en la zona defensiva y terminó ganando dos Champions League.

William Pacho es figura en el PSG. (Foto: GettyImages)

Por lo cual, William Pacho seguirá su carrera en Francia en las próximas temporadas. El tricolor también se ha mostrado muy contento con su estadía en este club y no hay motivos para pensar en una salida. Su nivel en el PSG lo puso como candidato al Balón de Oro.

El valor de mercado de William Pacho

Pacho ahora tiene un valor de mercado cercano a los 80 millones de euros, es el segundo jugador ecuatoriano más caro, solo por detrás de Moisés Caicedo. El futbolista firmó una renovación de contrato, con un nuevo sueldo, hasta la temporada 2031.

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