A menos de dos semanas del Balón de Oro, esto dicen las grandes encuestas de la prensa europea

Quedan menos de dos semanas para que el mundo del fútbol conozca al mejor futbolista de la última temporada. Las principales encuestas del Balón de Oro, que será entregado el próximo 26 de octubre en la ciudad de Londres, avanzan antes del Gran Premio. Esto dicen de cara al posible lugar que pueden tener en la clasificación final jugadores como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y Michael Olise.

Empecemos con Francia. L’Équipe sitúa al delantero del Real Madrid como el máximo favorito de todos sus lectores. Mbappé tiene más del 35% de los votos de una encuesta abierta y donde, como sorpresa, se tiene que Lamine Yamal no aparece ni siquiera en el top 3. El delantero del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia y Harry Kane completan el podio al otro lado de los Pirineos.

Cada país se encuentra de momento respaldando al mayor candidato de su nacionalidad. Por Inglaterra, las principales encuestas de The Sun o la BBC sitúan a Harry Kane como el mejor parado de cara a la gala del próximo 26 de octubre en Londres. El delantero del Bayern Múnich es quien mejores registros goleadores tuvo a lo largo de la última temporada. Se mantiene como máximo favorito a pesar de una serie de estadísticas que lo ponen como el jugador más completo de los últimos 12 meses.

En España, como podrán imaginarse, gana Lamine Yamal en las encuestas. MARCA y Sport lo sitúan como el máximo favorito a quedarse con el premio dentro de algunas semanas. En caso de conseguirlo, el jugador del Barcelona rompería más de 7 récords históricos. En segundo lugar aparece Mbappé, a pesar de una temporada donde en el plano colectivo no levantó ningún título. Ojo con la figura de Fabián Ruiz, quien también se mete en los pronósticos de la prensa ibérica gracias a haber levantado el Mundial y la última edición de la UEFA Champions League a lo largo de los últimos 6 meses.

Olise y Kane, los otros favoritos de las encuestas del Balón de Oro: GETTY

De momento ninguna de las grandes encuestas de Europa indica que Ousmane Dembélé podría repetir el título. El francés se quedó con la última edición del Balón de Oro tras una temporada redonda bajo el mando de Luis Enrique. Si bien fue más que importante para ganar la segunda Copa de Europa del equipo, ni mucho menos cuenta con tantos votos como todos los nombres mencionados hasta la fecha. La mayor de las sorpresas de momento pasa por entender que Michael Olise no gane en ninguna de las grandes encuestas expuestas.

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Todos los premios que se reparten en el Balón de Oro 2026

Balón de Oro Masculino: Premio al mejor futbolista de la temporada.

Premio al mejor futbolista de la temporada. Balón de Oro Femenino: Premio a la mejor futbolista de la temporada.

Premio a la mejor futbolista de la temporada. Trofeo Kopa Masculino: Reconocimiento al mejor jugador menor de 21 años.

Reconocimiento al mejor jugador menor de 21 años. Trofeo Kopa Femenino: Reconocimiento a la mejor jugadora menor de 21 años.

Reconocimiento a la mejor jugadora menor de 21 años. Trofeo Yashin Masculino: Premio al mejor portero del año.

Premio al mejor portero del año. Trofeo Yashin Femenino: Premio a la mejor portera del año.

Premio a la mejor portera del año. Trofeo Gerd Müller Masculino: Galardón al máximo goleador de la temporada (club y selección).

Galardón al máximo goleador de la temporada (club y selección). Trofeo Gerd Müller Femenino: Galardón a la máxima goleadora de la temporada (club y selección).

Galardón a la máxima goleadora de la temporada (club y selección). Trofeo Johan Cruyff Masculino: Premio al mejor entrenador de fútbol masculino.

Premio al mejor entrenador de fútbol masculino. Trofeo Johan Cruyff Femenino: Premio al mejor entrenador o entrenadora de fútbol femenino.

Premio al mejor entrenador o entrenadora de fútbol femenino. Club del Año Masculino: Distinción al mejor equipo masculino por sus logros colectivos.

Distinción al mejor equipo masculino por sus logros colectivos. Club del Año Femenino: Distinción al mejor equipo femenino por sus logros colectivos.

Distinción al mejor equipo femenino por sus logros colectivos. Premio Sócrates: Reconocimiento (mixto) al futbolista más destacado por su labor social y humanitaria.

Datos claves