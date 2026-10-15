Lo quieren todos en la LigaPro, pero Macará se adelanta por este fichaje para 2027

El 'Ídolo' de Ambato se metió y quiere ganarle este fichaje a los grandes de Ecuador.

La LigaPro tiene en esta temporada a su gran revelación en Macará. El equipo de Ambato le ha plantado cara a todos los grandes del fútbol ecuatoriano en la cancha, y ahora también podría tener un protagonismo en el mercado de fichajes con este jugador.

Uno de los jugadores que más ha llamado la atención en la LigaPro es Franco Posse. El delantero uruguayo ya ha demostrado un gran nivel en Macará, incluso siendo uno de los mejores jugadores de la LigaPro. Por lo cual, varios grandes lo quieren fichar.

Macará apura por Franco Posse

El DT de Macará, Guillermo Sanguinetti, ha confirmado que le pidió al club ir por el fichaje definitivo de Posse para contar con él para la temporada 2027. “Sobre los contratos, es un tema que no puedo dominar. Entiendo que el de Posse termina a fin de año y Campana tiene un poco más de contrato, hasta junio. Pero los quiero tener conmigo para el año que viene. Espero que puedan seguir“, comentó el DT en Radio Cobertura.

Posse es uno de los goleadores de la LigaPro. (Foto: Imago)

Durante esta temporada ya el nombre de Posse fue relacionado a equipos como Barcelona SC y Liga de Quito a nivel local, mientras que en Argentina también se lo vinculó con Vélez Sarsfield. Es por su gran nivel que Macará quiere firmarlo por más tiempo.

Las estadísticas de Franco Posse en esta temporada

En esta temporada, entre todas las competencias, Franco Posse, ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcó 18 goles y ha dado 6 asistencias. Suma en cancha poco más de 3.100 minutos, siendo uno de los jugadores más regulares.

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