Urgente: Aseguran que Liga de Quito podría pedir los puntos contra Guayaquil City

Liga de Quito perdió contra Guayaquil City, sin embargo reportan que los locales incurrieron en una falta de reglamento que podría ser sancionable.

Liga de Quito perdió 2-1 en el Estadio ‘Chucho’ Benítez contra Guayaquil City, partido que los aleja de la parte alta y empieza a amenazar su posición de jugar la Copa Libertadores 2027. En últiimas horas se ha viralizado una teoría de que los ‘albos’ tendrían causal para pedir los puntos vía escritorio.

Pool Gavilánez no estaba en la zona técnica debido a cumplimiento de suspensión, sin embargo se lo vio dando indicaciones a su asistente técnico con el uso de un walkie talkie, algo prohibido reglamentariamente.

El reglamento de CONMEBOL señala que las multas para los clubes cuyos integrantes falten a esta normativa se exponen a pérdida de puntos por alineación indebida o desacato grave, pero el reclamo de Liga debe ser presentado.

Pool Gavilánez se expondría a una sanción de 1 a 3 partidos adicionales, mientras que Daniel Viteri debió ser sancionado con amarilla o roja. En redes los hinchas apuntan a que se debería respetar lo resuelto en cancha.

Uso de radios transmisores en competiciones de Conmebol pero no para LigaPro?



Si un Director Técnico (oficial) está expulsado en una competición de CONMEBOL, puede estar en la tribuna, pero no puede comunicarse con jugadores ni cuerpo técnico durante el partido, ni por radio,… pic.twitter.com/wIbc34rCkI — ‎Διƒгεd G¡ιεг (@AlfredGiler) August 29, 2026

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Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

En resumen