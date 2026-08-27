Las dos palabras que utilizó Ezequiel Medrán para definir su llegada a Emelec

Ezequiel Medrán es el nuevo DT de Emelec y en su llegada al país dijo dos palabras que definen su fichaje por el 'Bombillo'.

Ezequiel Medrán es el nuevo DT de Emelec para este final de temporada en medio de la salida de Cristian Nasuti. El entrenador argentino dirigirá por primera vez en su carrera en primera división y en su llegada a Ecuador dijo dos palabras que definen este fichaje.

Atendiendo a los medios de comunicación en en el aeropuerto a Medrán le consultaron si este era el reto más importante de su carrera y el entrenador no dudó: “Estoy feliz”, fue su respuesta. Es el primer gran equipo que dirige el joven estratega.

Medrán será anunciando en las próximas horas de manera oficial como entrenador de Emelec y seguramente el club arme una rueda de prensa para presentarlo. Ahora el estratega se encontrará con el nuevo grupo de jugadores que tiene el ‘Bombillo’.

Emelec vive un momento de gran incertidumbre en el campeonato ecuatoriano y es que aunque ahora tenga una nueva plantilla y esta sea más fuerte de lo que fue en años anteriores, nuevamente está peleando descenso. Además, este es el tercer entrenador del club en esta temporada.

💙🔝👏🏻 “CON MUCHA ILUSIÓN” 💙👏🏻🔝



Ezequiel Medrán ya está en Guayaquil para asumir como nuevo DT de Emelec 💙⚡️



«Al hincha azul decirle que Venimos a trabajar, estamos con mucha ilusión».



Vía @javieralavar @kchradio pic.twitter.com/WXQnqD3kVI — Gabriel Solorzano (@GaboSolorzanoEc) August 27, 2026

Las siguientes semanas serán claves para ver el futuro de Ezequiel Medrán y el rendimiento que podrá tener en Emelec. Al entrenador no se le “tendrá paciencia”, puesto que, el club necesita resultados inmediatos para salir de los últimos lugares.

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Los clubes que dirigió Ezequiel Medrán antes de Emelec

Ezequiel Medrán llega a Emelec sin grandes antecedentes en su carrera como entrenador, puesto que, antes solo pasó por segunda división y hasta tercera en Argentina. El DT tuvo a su cargo a equipos como Central Norte, Atlético Rafaela, Gimnasia de Mendoza y Colón.

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En síntesis: