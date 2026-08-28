Jordy Alcívar podría dejar Independiente del Valle por sorpresivo club

Tras otro semestre positivo en Independiente del Valle, el volante ecuatoriano Jordy Alcívar podría otra vez dar el salto al exterior. Lo llamativo es que el ‘tricolor’ se iría a una exótica liga.
Según dio a conocer Radio Caravana, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica ha ofrecido 3 millones de dólares para fichar a Jordy Alcívar. La decisión del jugador no ha trascendido aún.
Independiente del Valle no está seguro de la transferencia debido a que el club pelea LigaPro y Copa Libertadores. El futbolista ya estuvo en el exterior en el León de México y Charlotte de la MLS.
Jordy Alcívar ha jugado cerca de 70 partidos en Independiente del Valle en las dos últimas temporadas, así mismo su nivel lo llevó a ser convocado varias veces en la Selección de Ecuador.
El ex Liga de Quito lleva cinco temporadas siendo convocado a la Selección de Ecuador, en su etapa con los ‘albos’ ganó la Supercopa Ecuador, la LigaPro y Copa Ecuador, con IDV repitió títulos locales y ganó la Copa Sudamericana.
Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026
Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.
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Jordy Alcívar – Selección de Ecuador. Foto: Getty.
En resumen
- Jordy Alcívar estaría muy cerca de definir su futuro en un insólito club del exterior durante este mercado de pases de la temporada 2026.
- El volante ecuatoriano causó sorpresa al encaminar negociaciones con un destino fuera del mapa habitual de las principales ligas continentales o europeas.
- La eventual transferencia busca garantizarle titularidad indiscutida y condiciones económicas favorables, reconfigurando el rumbo de su carrera profesional.