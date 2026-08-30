Junior de Barranquilla sigue perdiendo en Liga BetPlay y Alfredo Arias está cerca de salir, el club colombiano ya piensa en opciones de DT.

Junior de Barranquilla no arrancó de la mejor manera la Liga BetPlay II, con apenas 2 puntos en 5 encuentros y ubicados penúltimos en la tabla. El crédito de Alfredo Arias se está agotando y empiezan a sonar nombres para reemplazarlo.

Alberto Gamero, Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto son los tres primeros candidatos que suenan para Junior. Alfredo Arias ha sido cuestionado pese a los refuerzos traídos.

La ventaja que tienen estos tres nombres para Junior es que se encuentran sin equipo, por lo que solo deben negociar con ellos y podrán asumir el equipo inmediatamente.

Junior deberá gestionar a un nuevo DT si quiere revertir la situación ya que en tema de fichajes el mercado cerró hace varias semanas. Alfredo Arias viene de quedar bicampeón colombiano con el ‘Tiburón’.

Con solo 2 empates en 5 partidos en Liga BetPlay y una eliminación contra el Barranquilla FC en Copa Colombia, Junior ha tenido un inicio de segundo semestre adverso.

Los refuerzos de Junior de Barranquilla para la Liga BetPlay II

Para el segundo semestre de 2026, Junior de Barranquilla incorporó al delantero argentino Francisco Fydriszewski (desde el DIM Independiente Medellín) y al defensa central Pablo Ortiz. Además, está cerca de cerrar la incorporación del lateral derecho Christian Graciano.

Publicidad

Jorge Luis Pinto – DT colombiano.

En resumen