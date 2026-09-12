En esta jornada, al fin Kendry Páez ya sumó sus primeros minutos con Chelsea.

Kendry Páez al fin pudo vestir los colores de Chelsea en un partido oficial, pero fue con el equipo Sub-21. El volante ecuatoriano fue relegado a este club y ya tuvo se estreno en la Premier League 2. Fue en la victoria ante el Arsenal Sub-21 en el Emirates.

Kendry Páez debutó con el Chelsea

El volante ecuatoriano sumó sus primeros minutos con el Chelsea Sub-21, en lo que parece ser su última gran oportunidad con la estructura ‘Blue’. El jugador tricolor entró de cambio al minuto 78′ y ahí tuvo buenas actuaciones en el tramo final del encuentro.

Páez viene de un verano muy polémico donde el jugador ecuatoriano la pasó mal y varios rumores siguieron de cerca a su carrera. El tricolor quedó descartado de River Plate, donde se despidió con muchos rumores de polémicas por una aparente “burla” tras la eliminación del equipo.

Páez jugó con el Sub-21 del Chelsea. (Foto: Chelsea)

El jugador ecuatoriano estará estos 3 meses jugando con Chelsea Sub-21 y posteriormente será nuevamente prestado a algún otro club. Se ve casi imposible que muchas buenas actuaciones lo lleven a estar en consideración de Xabi Alonso, DT que ya lo descartó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Kendry Páez tiene contrato con Chelsea hasta la temporada 2033. El ecuatoriano todavía tiene contrato por 7 años más y ahora mismo todo es una duda para el volante ecuatoriano que fue una de las grandes joyas del fútbol sudamericano.

Publicidad

Encuesta¿Kendyr Páez podrá salvar su carrera? ¿Kendyr Páez podrá salvar su carrera? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: