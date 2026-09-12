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Kendry Páez

¡Urgente! Kendry Páez jugó su primer partido con Chelsea en Inglaterra

En esta jornada, al fin Kendry Páez ya sumó sus primeros minutos con Chelsea.

Páez reapareció y jugó con este equipo.
© GettyImagesPáez reapareció y jugó con este equipo.

Kendry Páez al fin pudo vestir los colores de Chelsea en un partido oficial, pero fue con el equipo Sub-21. El volante ecuatoriano fue relegado a este club y ya tuvo se estreno en la Premier League 2. Fue en la victoria ante el Arsenal Sub-21 en el Emirates.

Kendry Páez debutó con el Chelsea

El volante ecuatoriano sumó sus primeros minutos con el Chelsea Sub-21, en lo que parece ser su última gran oportunidad con la estructura ‘Blue’. El jugador tricolor entró de cambio al minuto 78′ y ahí tuvo buenas actuaciones en el tramo final del encuentro.

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Páez viene de un verano muy polémico donde el jugador ecuatoriano la pasó mal y varios rumores siguieron de cerca a su carrera. El tricolor quedó descartado de River Plate, donde se despidió con muchos rumores de polémicas por una aparente “burla” tras la eliminación del equipo.

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Páez jugó con el Sub-21 del Chelsea. (Foto: Chelsea)

El jugador ecuatoriano estará estos 3 meses jugando con Chelsea Sub-21 y posteriormente será nuevamente prestado a algún otro club. Se ve casi imposible que muchas buenas actuaciones lo lleven a estar en consideración de Xabi Alonso, DT que ya lo descartó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

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Kendry Páez tiene contrato con Chelsea hasta la temporada 2033. El ecuatoriano todavía tiene contrato por 7 años más y ahora mismo todo es una duda para el volante ecuatoriano que fue una de las grandes joyas del fútbol sudamericano.

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¿Kendyr Páez podrá salvar su carrera?

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En síntesis:

  • Kendry Páez debutó con el Chelsea Sub-21 enfrentando al Arsenal en el Emirates.
  • Minuto 78′ fue el momento del ingreso de Kendry Páez en la Premier League 2.
  • Hasta 2033 se extiende el contrato vigente de Kendry Páez con el Chelsea.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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