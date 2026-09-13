Liga de Quito decidió tres salidas más para el 2027 y los hinchas reaccionan

Liga de Quito sigue preparando su plantel para el 2027 y habría decidido tres salidas más para el próximo año.

Liga de Quito ya comienza a planificar su plantilla para la temporada 2027. El conjunto albo tendría que afrontar varias salidas y analiza cambios importantes de cara al próximo año.

Entre los jugadores que dejarían Liga de Quito para 2027 aparecen Alejandro Tobar, Deyverson y Gabriel Villamil. Los tres tendrían diferentes situaciones contractuales que podrían llevarlos a buscar un nuevo destino.

Deyverson es uno de los nombres que más expectativa generó desde su llegada al fútbol ecuatoriano. El delantero brasileño llegó como una de las principales apuestas ofensivas de Liga, aunque su continuidad para 2027 no estaría asegurada.

Por su parte, Gabriel Villamil también podría finalizar su etapa con el conjunto universitario. El mediocampista boliviano ha tenido participación durante la temporada, pero su futuro parece estar lejos además de que es de los más criticados.

Finalmente, Alejandro Tobar también estaría entre los futbolistas que no continuarían en Liga de Quito por decisión de Gustavo Álvarez. El equipo ´albo ya comienza a definir los movimientos que realizará en el mercado de cara a una temporada 2027 en la que buscará mantener su protagonismo a nivel nacional e internacional.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Liga de Quito – Gabriel Villamil. Foto: Getty.

En resumen