Kendry Páez se fue de River Plate y el jugador ecuatoriano ahora aparece haciendo algo que indigna a los hinchas.

Kendry Páez se fue mal de River Plate y el ecuatoriano tiene que regresar a Chelsea para esta temporada. Sin embargo, en medio de todos los rumores, el ecuatoriano volvió a aparecer en las redes sociales y ahora se ganó nuevos cuestionamientos.

Resulta que Kendry Páez fue visto cortándose el pelo en un video que ha generado diferentes cuestionamientos en redes sociales. El ecuatoriano incluso estaba muy atento a lo que pasaba entre River Plate y Banfield, siguiendo el partido desde su teléfono.

No es la primera vez que Kendry Páez se muestra “desconectado” de su entorno. El jugador suele ser ajeno a los cuestionamientos y se muestra casi siempre en este tipo de lugares o comiendo. Siendo indiferente a todos los rumores sobre su carrera.

Por otro lado, el ecuatoriano venía entrenando alejado del plantel de River Plate y de momento se mantiene bien desde lo físico. Pero todavía no está claro donde jugará en esta temporada, o si es que llega a jugar. El ecuatoriano pertenece a Chelsea que le busca ya un nuevo equipo.

Las siguientes horas son claves para definir el futuro del ecuatoriano, puesto que, en Europa varios mercados están cerrando y en Sudamérica las puertas se le empiezan a cerrar. El ecuatoriano no juega 90 minutos de un partido desde el 12 de marzo de 2026.

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El futuro de Kendry Páez

Ahora Kendry Páez puede llegar a un equipo del Championship de Inglaterra como el Birmingham. Quedan pocas horas de mercado, y la posibilidad de que se quede en Chelsea, pero que no juegue son realmente certeras.

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