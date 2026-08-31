Todo casi listo para la llegada de Gallardo a Ecuador, y estos son los mejores memes de su llegada a 'La Tri'.

Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de llegar a la Selección de Ecuador y el entrenador argentino ya recibe el “cariño” de toda la hinchada tricolor con los mejores memes. El ex DT de River Plate representa para la hinchada este tan ansiado “salto de calidad”.

Los mejores memes de la posible llegada de Marcelo Gallardo a Ecuador

Estos son algunos de los mejores memes de la llegada de Marcelo Gallardo a Ecuador:

Marcelo Gallardo cuando se enteró que en Ecuador hay más de 1.5 millones de personas con apellido Borja pic.twitter.com/DOZ1d1St1I — ()aim 🇪🇨❤️💙 (@NmCriollo64) August 30, 2026

Los mejores memes de la posible llegada de Gallardo a Ecuador. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la posible llegada de Gallardo a Ecuador. (Captura de pantalla)

Marcelo Gallardo va a dirigir a la selección y los ecuatorianos bosteros se van acodar que murieron en Madrid cada que vean a Ecuador. Estoy que flipo pic.twitter.com/PBEdetDihc — G (@geraldismoo) August 30, 2026

2018: Gallardo conquista América



2028: ¿🇪🇨?…. pic.twitter.com/ETirgfJNQE — Andrés Aulestia (@andresaulestiag) August 31, 2026

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Después de tanto tiempo, tenemos un DT serio para la selección. pic.twitter.com/hNMUR8iH9Z — Testigos (@testigosdelkitu) August 30, 2026

Los mejores memes de la posible llegada de Gallardo a Ecuador. (Captura de pantalla)

Gallardo aún no está cerrado para Ecuador

Marcelo Gallardo aún no es el nuevo DT de la Selección de Ecuador, y aunque todo esté encaminado, desde la FEF aún no lo confirman al entrenador. Son horas claves para que finalmente se cierre el fichaje del ‘Muñeco’ para dirigir a ‘La Tri’ en estos años.

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