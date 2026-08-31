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Marcelo Gallardo

Los mejores memes de la posible llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador

Todo casi listo para la llegada de Gallardo a Ecuador, y estos son los mejores memes de su llegada a 'La Tri'.

Los mejores memes de la posible llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador
© GettyImages/ Edit BVLos mejores memes de la posible llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de llegar a la Selección de Ecuador y el entrenador argentino ya recibe el “cariño” de toda la hinchada tricolor con los mejores memes. El ex DT de River Plate representa para la hinchada este tan ansiado “salto de calidad”.

Los mejores memes de la posible llegada de Marcelo Gallardo a Ecuador

Estos son algunos de los mejores memes de la llegada de Marcelo Gallardo a Ecuador:

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Los mejores memes de la posible llegada de Gallardo a Ecuador. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la posible llegada de Gallardo a Ecuador. (Captura de pantalla)

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Gallardo aún no está cerrado para Ecuador

Marcelo Gallardo aún no es el nuevo DT de la Selección de Ecuador, y aunque todo esté encaminado, desde la FEF aún no lo confirman al entrenador. Son horas claves para que finalmente se cierre el fichaje del ‘Muñeco’ para dirigir a ‘La Tri’ en estos años.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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