¡Vuelve la elegancia! Los dos equipos que buscarían a Segundo Castillo como DT

Segundo Castillo fue un DT que dejó sensaciones de todo tipo tras su paso por Barcelona SC en el primer semestre de 2025. El DT ecuatoriano se marchó tras los malos resultados, pero su salida terminó empeorando aún más al ‘Ídolo’. Esto le terminó favoreciendo al DT, que ahora lo buscan en otros equipos.

De acuerdo a la revelación de ‘Pepin’ Gavica en El Canal del Fútbol, Segundo Castillo viene interesando mucho al fútbol peruano. De acuerdo, a la revelación de la leyenda al DT le “gusta” la posibilidad de irse a Perú y comenzar su carrera en el extranjero.

Por otro lado, también estaría la posibilidad de que se le dé algo en Ecuador. El entrenador está a la espera de cuál oferta sería la mejor. De momento, en la Serie A de Ecuador parece que todos los “cupos” están llenos, puesto que, todos los equipos tienen DT.

Desde su salida en 2025 de Barcelona SC, el DT ecuatoriano optó por seguir su proceso de crecimiento y seguirse preparando. De ahí que, optó por no aceptar ninguna oferta de LigaPro. Equipos como El Nacional o Delfín lo estuvieron buscando.

Segundo Castillo estuvo en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas serían claves para el futuro del entrenador. El ‘Mortero’, mientras tanto, se dedica a seguir aprovechando su imagen y ha protagonizado diferentes campañas publicitarias en Ecuador, resaltando su elegancia y su buen vestir.

En Perú la Liga ya está comenzada y las plazas en los grandes ya están ocupadas, por lo cual, estos equipos quedarían descartados. No obstante, sigue siendo un campeonato competitivo y una que interesa y mucho al entrenador para seguir su carrera.

Las estadísticas de Segundo Castillo en Barcelona SC

Como DT fijo de Barcelona SC, Segundo Castillo dirigió en el 2025 un total de 32 partidos, con 15 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Lo termina sacando del cargo la eliminación en la Copa Libertadores y perder contra los grandes de la LigaPro como IDV y LDU. Son sus primeras experiencias como DT.

