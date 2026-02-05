Es tendencia:
Kendry Páez

Kendry Páez ni ha jugado en River y ya marcó un récord en el campeonato argentino

Sin un solo minuto en cancha, Kendry Páez ya tiene una marca increíble en el campeonato argentino.

Por Jose Cedeño Mendoza

El nuevo record de Kendry Páez en Argentina con River Plate
© GettyImages/ Edit BVEl nuevo record de Kendry Páez en Argentina con River Plate

Kendry Páez llegó a Argentina como uno de esos fichajes “bomba” que tienen las grandes Ligas. Aunque aún no suma 1 solo minuto en cancha, Kendry ya marcó un récord con el que supera a casi todos sus compañeros y a todos los futbolistas de los otros equipos.

De acuerdo a la actualización de Transfermarkt, Kendry Páez ahora mismo tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, por lo cual, es el segundo jugador más caro de toda Argentina y también el segundo más caro de River. El ecuatoriano solo es superado por Aníbal Moreno, su compañero de equipo.

Moreno registra un valor de mercado de 11 millones, mientras que Kendry se queda en los 10. El valor del ecuatoriano también se fue reduciendo en los últimos meses cuando perdió su puesto como titular en Francia. Viene casi sin jugar en los últimos meses.

No obstante, un buen rendimiento en esta parte del torneo podría llevar al ecuatoriano a ser el jugador más caro de todo el torneo argentino. Ahora Páez está igualado con Lomónaco, Carboni y Nardoni, todos con valores de mercado de 10 millones.

El top 10 de los jugadores más caros de Argentina. (Captura de pantalla)

El debut de Kendry Páez aún tendrá que esperar, puesto que, Marcelo Gallardo decidió que aún debe seguir entrenando y debería esperar a debutar en la Copa Argentina. Con esto, Páez queda apartado de los partidos ante Tigre y Argentinos Juniors.

El valor de mercado más elevado de Kendry Páez

Todo Ecuador conmocionado: La “propuesta” de Emelec para que regrese Enner Valencia

ver también

Todo Ecuador conmocionado: La “propuesta” de Emelec para que regrese Enner Valencia

En 2024, cuando fue su mejor momento, Kendry Páez llegó a costar 12 millones en lo que sería su valor de mercado más alto. El jugador ecuatoriano llegó a Chelsea por una cifra superior a los 20 millones de euros y si mejora en Argentina, alcanzaría esta cifra.

¿Cuándo debutaría Kendry Páez con River Plate?

El debut de Kendry Páez ahora se aplazaría hasta la Copa Argentina. El próximo 17 de febrero de 2026, River estará enfrentando a Ciudad de Bolívar. Esta sería la gran fecha para ver al jugador ecuatoriano con los colores de River.

Encuesta

¿Kendry Páez será el jugador más caro de Argentina?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Kendry Páez es el segundo jugador más caro de Argentina con 10 millones de euros.
  • El debut de Páez con River Plate se aplaza hasta el 17 de febrero de 2026.
  • El valor de mercado más alto del ecuatoriano alcanzó los 12 millones en 2024.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
