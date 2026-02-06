Emelec va por ¡cuatro! jugadores de Barcelona para el 2026

Emelec va en serio en el mercado de fichajes, no solo en cantidad con más de seis refuerzos listos, si no en impacto mediático. Los azules están negociando por cuatro jugadores de Barcelona.

Según KCH Radio, Byron Castillo, William Vargas, Cristian Solano y Jhonnier Chalá están en los planes de Emelec y su nueva directiva. Los dos últimos ya están encaminados a ser refuerzos.

Byron Castillo ha sido uno de los más criticados por parte de los hinchas de Barcelona, por lo que ambas partes podrían decidir un cambio de aires. William Vargas no será tomado en cuenta por César Farías.

Al ser tres jugadores que no entran en planes, Solano, Chalá y Vargas podrían ser fichados con mayor facilidad. En el caso de Byron Castillo, se conoce que piden cerca de un millón de dólares por su ficha.

Barcelona tuvo sondeos del extranjero por el ex lateral de la Selección de Ecuador, con Independiente de Avellaneda de Argentina y Sport Recife como los interesados.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Publicidad

Publicidad

ver también Toda LigaPro impactada: Barcelona está cerca de fichar a histórico de Liga de Quito

Byron Castillo – Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen