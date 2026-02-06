El mercado de fichajes de LigaPro podría tener aún un camisetazo, y es que Barcelona SC está negociando y mantiene conversaciones avanzadas con uno de los referentes de Liga de Quito. Uno de los históricos ‘albos’ podría regresar al país para ir al Astillero.

Según el periodista Licoln Cevallos, Jhojan Julio está con la voluntad de jugar en Barcelona en este 2026 y el club avanza en condiciones con el Xolos de Tijuana. El volante viene de un 2025 sin minutos, tanto en Xolos como en su préstamo a Querétaro de México.

Su llegada a Barcelona sería solo a manera de préstamo ya que el grupo Xolos lo vendería solo por 2 millones de dólares como mínimo, cifra impagable para Barcelona en estos momentos.

Jhojan Julio ya fue sondeado por Liga de Quito en el semestre pasado, sin embargo por temas económicos no se dio su llegada. De hecho, los ‘albos’ siguen buscando el volante creativo que ocupe el espacio que el propio Julio dejó.

Julio, además de ser canterano con Liga de Quito, suma tres títulos de liga, una Copa Ecuador, dos Supercopa Ecuador y una Copa Sudamericana con los ‘albos’. En el exterior estuvo en el Santos de Brasil, antes de llegar a los dos equipos mexicanos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

