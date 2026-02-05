Vicente Sánchez es el nuevo DT de Emelec para este 2026 en lo que supone un gigantesco salto de calidad para un club que venía varios años sin meter este tipo de contrataciones. El uruguayo, campeón de la Concachampions, no llegaría solo y se le sumarían estos fichajes.

Como adelantó Bolavip, Vicente Sánchez llegará a Ecuador el fin de semana y estará entrenando en el club desde la próxima semana. El entrenador, de acuerdo a la información de César Luis Merlo, llega con un contrato de 1 sola temporada.

A la incorporación de Sánchez también hay que sumarle la de otros jugadores que llegan a Emelec. De momento, para el club ya están confirmados los siguientes fichajes: Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli y Aníbal Leguizamón, que volvería para la defensa.

La directiva del club se está moviendo rápido en el mercado para contratar a estos nuevos jugadores y también cumplir con las sanciones FIFA. Solo pagando en la FIFA, el club podrá inscribir a sus nuevos jugadores para esta temporada. Son más de 10 castigos los que tiene que pagar.

Vicente Sánchez es el nuevo DT de Emelec. (Foto: GettyImages)

No se descartan más incorporaciones para Emelec en las siguientes horas. El club sigue observando a diferentes jugadores en el extranjero y también en Ecuador. Varios futbolistas deberían cumplir con diferentes requisitos que la nueva directiva quiere como no tener un sueldo elevado y estar “libres”.

Los números de Vicente Sánchez con Cruz Azul

En su interinato con la camiseta de Cruz Azul, Vicente Sánchez jugó un total de 28 encuentros. Su equipo sumó 18 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas. No obstante, su contrato no se extendió y no dirige a ningún nuevo equipo desde mediados de 2025.

