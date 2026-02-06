Es tendencia:
Las declaraciones de James Rodríguez que impactarán a los hinchas de Millonarios

James Rodríguez rompió el silencio sobre rumores de su regreso al fútbol colombiano con Millonarios y Junior, y seguro generará impacto.

Por Gustavo Dávila

James Rodríguez fue uno de los protagonistas de los rumores de transferencias en este mercado de fichajes, y ahora fue el propio volante quién habló al respecto. El 10 de la Selección Colombia se refirió a los rumores de Millonarios y Junior y romperá el corazón a más de uno.

En la rueda de prensa de presentación con el Minnesota United descartó rotundamente las posibilidades. “Fue todo chisme, no había nada con Millonarios y, lo de Junior, también fue puro chisme”, empezó.

Señaló que si habló con Falcao luego de que fuera el ‘Tigre’ presentado otra vez en Millonarios pero no sobre un posible traspaso para juntarse de regreso en la primera división de Colombia.

James Rodríguez firmó por seis meses con el Minnesota, esto con la prioridad a la Selección Colombia y llegar con rodaje competitivo al Mundial 2026, luego de eso podrá ver más alternativas.

Este podría ser el último Mundial de James tras haber estado en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos 2026. James Rodríguez priorizó seguir en el extranjero.

Los números de James Rodríguez en el 2025

James Rodríguez llega a la MLS, tras su paso por León de México. Con ‘La Fiera’, el colombiano jugó un total de 34 partidos marcando 5 goles y dando 9 asistencias. Ganaba en esta Liga un salario cercano a los 5 millones de dólares

En resumen

  • James Rodríguez desmintió acercamientos con Millonarios y Junior calificándolos como rumores sin fundamento.
  • El volante firmó con Minnesota United por seis meses para asegurar rodaje previo al Mundial.
  • Estados Unidos 2026 representará la tercera participación mundialista de James tras 2014 y 2018.
