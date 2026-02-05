El ultimátum de Emelec a Miller Bolaños: ¿Se viene la demanda?

Miller Bolaños es la gran duda del nuevo mercado de pases de Emelec. El volante ecuatoriano fue fichado por la anterior directiva, pero en medio de todos los rumores, ahora se reveló la condición que el club le puso al jugador si quiere mantenerse en su plantilla.

Ya José David Jiménez futuro presidente del club había revelado que estaban conversando con Miller Bolaños. Ahora el próximo directivo dio detalles de cuáles son las conversaciones y las peticiones que se le vienen haciendo al jugador para que se quede.

“Miller está entrenando en Emelec. Él está terminando de revisar unas cuestiones económicas y deportivas que necesitamos para poder firmar un contrato con él. Él tenía un documento, pero para que él siga en el club tiene que firmar uno nuevo“, reveló Jiménez en Radio Diblu.

Estas condiciones del nuevo contrato que tiene que revisar Emelec seguramente van apuntadas al salario que estaría ganando Miller. No se descarta, que la anterior directiva pudo dejarlo firmado con un sueldo que hoy es impagable en el club.

Miller Bolaños en la pretemporada de Emelec. (Foto: @MrOFFSIDER)

Miller Bolaños llegó a Emelec en medio de varias polémicas, ya que el club mantiene una importante deuda con él y esta se habría reestructurado en su nuevo contrato. De ahí que, también esté un sueldo muy elevado. Son horas determinantes para su futuro.

El equipo de LigaPro que buscaría a Miller Bolaños

Si Miller Bolaños finalmente no se queda en Emelec, ya hay un equipo que encantado le abre las puertas para ficharlo. El volante interesa a Guayaquil City, club con el que hizo historia al regresar a la Serie A para esta temporada. Pool Gavilánez ya confesó que le gustaría que regrese.

