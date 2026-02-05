Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

El ultimátum de Emelec a Miller Bolaños: ¿Se viene la demanda?

Emelec le comunicó a Miller Bolaños su contundente condición para que se quede en el club.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Emelec le puso este ultimátum a Miller Bolaños si se quiere quedar
© API/ Edit BVEmelec le puso este ultimátum a Miller Bolaños si se quiere quedar

Miller Bolaños es la gran duda del nuevo mercado de pases de Emelec. El volante ecuatoriano fue fichado por la anterior directiva, pero en medio de todos los rumores, ahora se reveló la condición que el club le puso al jugador si quiere mantenerse en su plantilla.

Ya José David Jiménez futuro presidente del club había revelado que estaban conversando con Miller Bolaños. Ahora el próximo directivo dio detalles de cuáles son las conversaciones y las peticiones que se le vienen haciendo al jugador para que se quede.

“Miller está entrenando en Emelec. Él está terminando de revisar unas cuestiones económicas y deportivas que necesitamos para poder firmar un contrato con él. Él tenía un documento, pero para que él siga en el club tiene que firmar uno nuevo“, reveló Jiménez en Radio Diblu.

Estas condiciones del nuevo contrato que tiene que revisar Emelec seguramente van apuntadas al salario que estaría ganando Miller. No se descarta, que la anterior directiva pudo dejarlo firmado con un sueldo que hoy es impagable en el club.

Miller Bolaños en la pretemporada de Emelec. (Foto: @MrOFFSIDER)

Miller Bolaños en la pretemporada de Emelec. (Foto: @MrOFFSIDER)

Miller Bolaños llegó a Emelec en medio de varias polémicas, ya que el club mantiene una importante deuda con él y esta se habría reestructurado en su nuevo contrato. De ahí que, también esté un sueldo muy elevado. Son horas determinantes para su futuro.

Publicidad

El equipo de LigaPro que buscaría a Miller Bolaños

Les hizo un gol, pidió perdón y Damián Díaz le puso este apodo a Barcelona SC

ver también

Les hizo un gol, pidió perdón y Damián Díaz le puso este apodo a Barcelona SC

Si Miller Bolaños finalmente no se queda en Emelec, ya hay un equipo que encantado le abre las puertas para ficharlo. El volante interesa a Guayaquil City, club con el que hizo historia al regresar a la Serie A para esta temporada. Pool Gavilánez ya confesó que le gustaría que regrese.

Encuesta

¿Se quedará Miller Bolaños en Emelec?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Miller Bolaños debe firmar un nuevo contrato bajo nuevas condiciones económicas para permanecer en Emelec.
  • El futuro directivo José David Jiménez confirmó que el jugador está entrenando con el club.
  • Guayaquil City buscaría fichar a Bolaños si no concreta su permanencia en el equipo azul.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Vicente Sánchez es el nuevo DT de Emelec y llegaría con estos fichajes
Fútbol de Ecuador

Vicente Sánchez es el nuevo DT de Emelec y llegaría con estos fichajes

Doble camisetazo: Emelec va por dos jugadores de Barcelona
Fútbol de Ecuador

Doble camisetazo: Emelec va por dos jugadores de Barcelona

Desde Emelec revelan cómo Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, ayudará al club
Fútbol de Ecuador

Desde Emelec revelan cómo Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, ayudará al club

Los millones que ganará Nilson Angulo en el Sunderland
Fútbol de Ecuador

Los millones que ganará Nilson Angulo en el Sunderland

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo