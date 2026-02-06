Revelan que gigante de Brasil ofertó por Deyverson

Uno de los nombres más mediáticos del presente mercado de fichajes de LigaPro es el brasileño Deyverson. El campeón de Libertadores con Palmeiras llegó a Liga de Quito pero tuvo una oferta de un gigante de su país.

El propio jugador contó que estuvo cerca de firmar con el Corinthians, en lo que era una propuesta económicamente superior a la de los ‘albos’. La decisión de Deyverson de jugar en Liga pasó por la llamada personal de Tiago Nunes y una decisión familiar.

Liga de Quito fichó a Deyverson y según medios capitalinos, extraoficialmente, se conoce que su salario sería de 11 mil dólares mensuales, en Brasil hubiera ganado al menos el triple.

De hecho en Corinthians ya estaban esperando la llegada del ex delantero de Fortaleza y Atlético Mineiro, pero con sorpresa decidió venir a jugar al fútbol ecuatoriano.

Tiago Nunes se activó luego de que trascendiera que Deyverson iba a terminar su contrato con Fortaleza, se perfila para ser titular por encima de Michael Estrada y Jeison Medina.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Deyverson – Atlético Mineiro. Foto: Getty

