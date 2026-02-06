Vicente Sánchez es nuevo DT de Emelec y dan detalles de su salario

Emelec llegó a un acuerdo con Guillermo Duró para su salida y rápidamente cerraron con Vicente Sánchez. El DT arribó al país para hacerse cargo del nuevo proyecto y dan detalles de su salario.

Con la prioridad de ajustarse a un presupuesto sin descuidar lo deportivo, se sabe que Vicente Sánchez cobrará menos de los 700 mil dólares al año que había firmado Duró antes de la salida de Jorge Guzmán. Aún así se espera que el salario de Sánchez sea cerca de 500 mil dólares.

Emelec no solo contrató al ex entrenador de Cruz Azul si no que también traerá al menos seis refuerzos para el 2026. Sobre las salidas, más de siete jugadores dejaron el equipo.

Vicente Sánchez viene de ganar la Concachampions con el Cruz Azul y lo dejó en puestos de pelea de la Liga MX. El DT tendrá su segunda experiencia en los banquillos.

Por ahora, el único refuerzo confirmado es Gonzalo Napoli, ambos oficializados mediante redes sociales. Se informó que Estalin Segura y Griffith ya entrenaban con el plantel.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Publicidad

Publicidad

Vicente Sánchez – Cruz Azul. Foto: Getty

En resumen