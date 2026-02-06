Es tendencia:
Enner Valencia

El nuevo equipo que se quedaría con Enner Valencia para 2026

Enner Valencia estaría viviendo sus últimos partidos con el Pachuca de México y cambiaría de equipo en este 2026.

Por Gustavo Dávila

El nuevo equipo que se quedaría con Enner Valencia Foto: Getty

Enner Valencia firmó un contrato con el Pachuca de México, dónde es ídolo y titular, sin embargo para la próxima temporada podría tener nuevo equipo. El delantero ecuatoriano tendría su last dance con Emelec.

Gonzalo Vargas representante de Enner Valencia confirmó que su fichaje por Emelec para el 2026 luego del Mundial es una posibilidad real. “Es el sueño de los hinchas, es el sueño de Enner y veremos más adelante”, contó en charlas con los medios.

El rumor arrancó luego de un intercambio de mensajes en X entre Enner Valencia y Cristhian Noboa, ambos fueron compañeros en la Selección de Ecuador y son referentes de Emelec.

Enner Valencia dejó Emelec en el 2013 y ha tenido una larga trayectoria en clubes de México, Inglaterra y Turquía. En Pachuca fue goleador del torneo en el 2014 luego del Mundial consagratorio.

Enner Valencia en más de una ocasión ha señalado su deseo de retirarse en Emelec, y a sus 36 años podría jugar al menos una temporada más con la casaca azul.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Enner Valencia – Emelec 2013.

En resumen

  • Enner Valencia contempla un posible regreso a Emelec tras finalizar el Mundial 2026.
  • El representante Gonzalo Vargas confirmó que la vuelta del delantero es una posibilidad real.
  • Valencia dejó el club en 2013 y actualmente es jugador del Pachuca de México.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
