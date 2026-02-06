Es tendencia:
Ángel Mena

Ángel Mena podría cambiar de equipo luego del Mundial ¿se queda en LigaPro?

Ángel Mena fue ratificado en Orense para este arranque de la temporada 2026 sin embargo el volante ecuatoriano tendría otra oferta.

Por Gustavo Dávila

Ángel Mena podría cambiar de equipo luego del Mundial ¿se queda en LigaPro? Foto: Getty
Ángel Mena sigue siendo uno de los jugadores más representativos del fútbol ecuatoriano, y aunque fue ratificado en Orense, podría cambiar de equipo otra vez. En LigaPro uno de los grandes lo quiere fichar para el segundo semestre del año.

La directiva de Jiménez y Noboa tienen en mente ofertar por Ángel Mena para Emelec. La nueva dirigencia de los azules quiere aprovechar que le quedan seis meses de contrato y que Orense podría venderlo para recibir algún ingreso.

Ángel Mena estuvo cerca de volver a Emelec el año pasado, sin embargo el club no pudo igualarle la oferta económica del equipo machaleño. Ahora con nuevos ingresos podrían reintentar con su fichaje.

La directiva de Noboa está pensando en juntar a tres históricos en el segundo semestre, ya tienen a Miller Bolaños y están a la espera de que Enner Valencia y Ángel Mena intenten también regresar.

Mena cumple su segundo año en Orense SC, antes estuvo en Pachuca, Club León, Cruz Azul de México. En Emelec se fue con el título de campeón de LigaPro en el año 2017.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Ángel Mena – Emelec 2017. Foto: IMAGO.

En resumen

  • La directiva de Jiménez y Noboa planea ofertar por Ángel Mena para reforzar a Emelec.
  • A Ángel Mena le restan seis meses de contrato con Orense SC, facilitando una posible venta.
  • La dirigencia busca reunir en el segundo semestre a Mena, Miller Bolaños y Enner Valencia.
Gustavo Dávila
