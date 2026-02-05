Ni Emelec ni Aucas: El equipo que va por el fichaje de Brian Oyola

Brian Oyola es un jugador que no ha dejado de sonar para Emelec en todo este mercado de fichajes. El delantero argentino también se metió en planes de Aucas y algún equipo más de LigaPro, pero ahora podría llegar a otro club y alejarse de la LigaPro.

Desde Bolivia avisan que el Bolívar está muy interesado en lo que sería el posible fichaje de Brian Oyola. El jugador ahora está sin equipo, ya que llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el equipo amarillo en Ecuador y ahora escucha ofertas.

Bolívar ya hizo en este mercado el movimiento por un jugador de Barcelona SC, porque se acabó quedando con Xavier Arreaga. El central ecuatoriano abandonó la LigaPro en medio de las críticas y ya está destacando en Bolivia en su nuevo equipo.

Oyola podría seguir estos pasos aunque sigue en Ecuador. Apenas ayer estuvo en el partido entre Barcelona SC y Guayaquil City. Esto en medio de todos los rumores de su posible transferencia, varios equipos de LigaPro se animarían a hacerle una oferta.

Brian Oyola podría llegar a Bolivar. (Foto: API)

Emelec ya se está moviendo en el mercado y anunció a nuevos jugadores y un nuevo entrenador. Pero lo de Oyola parece que se ha enfriado. El jugador no ve con malos ojos ir al ‘Bombillo’ y al final unirse con un viejo conocido y uno de sus grandes amigos, Juan Pablo Ruiz.

Publicidad

Publicidad

Los números de Oyola en Barcelona SC

ver también Kendry Páez ni ha jugado en River y ya marcó un récord en el campeonato argentino

En la temporada 2025 con la camiseta de Barcelona SC, Brian Oyola sumó en cancha poco más de 1.761 minutos, en 35 partidos donde solo marcó 1 gol y apenas dio 4 asistencias. Empezó como titular, pero terminó siendo suplente con Ismael Rescalvo.

Encuesta¿Qué debería hacer Oyola? ¿Qué debería hacer Oyola? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Bolívar de Bolivia muestra interés en el fichaje del delantero argentino Brian Oyola .

muestra interés en el fichaje del delantero argentino . Brian Oyola rescindió su contrato con Barcelona SC tras registrar 1 gol en 2025.

rescindió su contrato con Barcelona SC tras registrar en 2025. El jugador disputó 35 partidos y acumuló 1.761 minutos durante la última temporada en Ecuador.

Publicidad