Les hizo un gol, pidió perdón y Damián Díaz le puso este apodo a Barcelona SC

Damián Díaz fue noticia después de que en la ‘Noche del City’ le marcara un golazo a Barcelona SC e inmediatamente le pidiera disculpas. Pero antes, el ‘Kitu’ también le puso un apodo al equipo amarillo que terminó emocionando a todos por su cariño al ‘Ídolo’.

Previo al encuentro contra Barcelona SC, Damián Díaz conversó con las cámaras de Zapping Sports y reveló que el equipo torero siempre será su gran amor. “Con Barcelona SC tengo un amor eterno y ellos lo saben. Siempre con todo el agradecimiento”, comentó el 10.

El jugador se mostró muy emocionado tras anotarle el gol y le pidió disculpas a la hinchada que fue al estadio en hasta 3 ocasiones. Incluso el rostro del jugador ecuatoriano estuvo al borde las lágrimas. El ‘Kitu’ se encamina a una histórica temporada, que podría ser la última.

La salida de Damián Díaz no se dio en los mejores términos, ya que el jugador se marchó sin declaraciones y por las “puertas de atrás”. El volante no se pudo despedir ni recibió un homenaje a la altura de un jugador que salió campeón en 3 ocasiones.

Tweet placeholder

“Es un orgullo, es un placer (volver a Ecuador) y ojalá que pueda estar a la altura. Siempre quise volver, mi meta era poder estar acá, un país que amo, tengo dos hijos que son ecuatorianos“, también reveló Damián para su regreso a la LigaPro en este 2026.

Publicidad

Publicidad

El paso de Damián Díaz por Barcelona SC

ver también Vicente Sánchez es el nuevo DT de Emelec y llegaría con estos fichajes

En toda su carrera con Barcelona SC, Damián Díaz jugó un total de 347 partidos en dos ciclos. Marcó 84 goles y dio 83 asistencias. Fue campeón de Ecuador en 3 ocasiones y terminó llegando a dos semifinales de Copa Libertadores, quedando muy cerca del encuentro cumbre.

Encuesta¿No fue justa la salida de Damián Díaz de Barcelona SC? ¿No fue justa la salida de Damián Díaz de Barcelona SC? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Damián Díaz anotó un gol y pidió disculpas a Barcelona SC durante la Noche del City .

anotó un gol y pidió disculpas a Barcelona SC durante la . El volante ecuatoriano registró 84 goles y 83 asistencias en 347 partidos con el club.

y 83 asistencias en con el club. Díaz regresó a la LigaPro en 2026 tras haber ganado 3 títulos de campeón nacional.

Publicidad