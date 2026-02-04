La cláusula que permite a Cristiano Ronaldo abandonar Al-Nassr en junio

El futuro de Cristiano Ronaldo parece todo menos claro por estas fechas. Tras negarse a jugar su último encuentro con Al-Nassr, por tierras portuguesas asegura que existen diferentes cláusulas de rescisión en su contrato en Arabia Saudita que le permitirían dejar el club en el mes de junio. Se marca un monto de dinero puntual para que llegue un divorcio ni mucho menos esperado horas atrás. Recordemos que el mercado en Oriente Medio ya cerró jornadas atrás.

Diario Record en Portugal es el responsable de una información desconocida desde la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita. Se apunta en esta que el delantero portugués cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones de euros. En caso de que cualquier club o el propio delantero la abone, quedaría en libertad de acción a nivel deportivo. El enojo del entorno del futbolista y del propio goleador con el Fondo PIF ya le sacó del último partido del Al-Nassr.

“Cristiano cree que PIF está obstaculizando los fichajes del Al-Nassr para evitar que el equipo gane el título…Siente que merece más respeto, considerando el papel decisivo que desempeñó para impulsar el fútbol saudí y elevarlo a un nivel sin precedentes. Además, aceptó el cargo de embajador del Mundial de 2034, que se celebrará en Arabia Saudí, para dar mayor visibilidad a la competición”,explicaba el diario portugués. Recordemos que todo explotó a partir de El fichaje de Karim Benzema por Al-Hilal.

Hablamos del club más cercano al gobierno Saudí e igualmente del gran verdugo de Cristiano Ronaldo desde que éste se uniese al fútbol de Arabia Saudita. Un club absolutamente popular en el país y el máximo ganador de copas continentales asiáticas desde la fundación del torneo. Solamente desde finales del año 2022 le han quitado un total de 8 títulos al ex delantero del Real Madrid y Manchester United. Ahora mismo le sacan un punto de diferencia en liga a su Al-Nassr.

El fichaje de Benzema por Al-Hilal, detonante de la trama CR7 en Arabia: GETTY

Se vienen meses vitales para entender qué ocurrirá con Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, según han desvelado en Récord, cuenta ya con diferentes ofertas del fútbol europeo e igualmente de los Estados Unidos de América en caso de que finalmente se pudiese dar su salida de la ciudad de Riad. Si cualquier interesado en sus servicios pone 50 millones de euros, veríamos a CR7 cambiar de club por primera vez desde finales del año 2022.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristiano Ronaldo en Arabia?

La última renovación de Cristiano Ronaldo se firmó hasta el 30 de junio del año 2027. Todo esto con un salario de por medio que llega a los 200 millones de dólares anuales y que le convierte en el futbolista mejor pagado de toda esta industria. Su salida supondría un alivio económico para una entidad donde todavía recordemos que no ha ganado títulos oficiales.

En Portugal existe preocupación alrededor del tema. Qué Cristiano Ronaldo no pueda llegar de la mejor forma posible a nivel competitivo como físico de cara a su última participación en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA anticipa lo que puede ser una auténtica crisis del equipo de Roberto Martínez. Tal y como ocurriese en 2022 con su salida de Manchester United, por la Selecao esperan que la trama se resuelva lo antes posible.

