¿Por qué Paolo Guerrero no volverá a Alianza Lima?: insólita respuesta del delantero de la Selección Peruana

Los hinchas de Alianza Lima tienen pospuesto este capítulo en su vida, pero siempre que aparece su nombre lo escuchan con paciencia para saber qué está pensando. Paolo Guerrero nació deportivamente en Matute, pero nunca jugó a nivel profesional ahí.

Ese hecho se podría considerar como el gran pendiente en su vida como crack, por todo lo que significa el mejor centro delantero de la historia, según especialistas. Paolo Guerrero soñó en su momento jugar por Alianza Lima, pero ahora está bastante alejado.

Hace minutos nada más, habló sobre este tema picante con El Pollo Vignolo en ESPN Argentina. Ahí Paolo Guerrero utilizó un ejemplo claro, el cual lo invitó a desistir de cumplir con lo que se le exigen a los jugadores que llegan a la Liga 1 en Perú.

¿PAOLO GUERRERO SE RETIRARÁ EN ALIANZA LIMA?

Para Paolo Guerrero no hay mucha vuelta: “Retirarme en mi país y en Alianza era lo que yo quería. En 2022 me vinieron a buscar. Pero aún no estaba listo. Tenía que pasar por muchos procesos. Le pasó a un compañero mío que estaba en proceso de recuperación (Jefferson Farfán)”.

“No he recibido propuestas ni de Alianza, ni de Sporting Cristal ni de Emelec”. Descartando de pasada también, cualquier vínculo con equipos de nuestro país, como el Bombillo de Ecuador. En este momento, Paolo Guerrero está expectante de todo lo que pase con su carrera, abierto siempre a conversar.