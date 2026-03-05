Todos los hinchas de Real Madrid lo piden, pero rechaza llegar a España: “Sería una tontería”

Explicar la crisis de Real Madrid es imposible sin comentar la salida de dos figuras de peso. Desde el adiós de Luka Modric o Toni Kroos que la casa blanca echa en falta un creador de juego que pueda ser la pieza que una a todos los grandes nombres de la plantilla. En el Bernabéu hinchas piden que se haga esfuerzos por Vitinha del PSG. El crack de Luis Enrique deja en claro que no cruza los Pirineos.

“¡Sería una tontería irme! No creo que sea lo mejor para mí. ¡Me siento muy bien aquí en el PSG!…Siento que la gente me aprecia mucho y me he ganado ese cariño. Me encanta estar aquí; a mi familia también. El grupo es fantástico y el entrenador increíble”, comentaba el jugador del club francés en Soltinhos pelo mundo. Todo ello solo unas semanas después de que su nombre fuera acercado al club blanco.

Recordemos que Vitinha tiene contrato hasta el 2029. Se hablaba en España durante los últimos días que el jugador de 26 años contaba con una cláusula de rescisión de 90 millones que facilitaría la operación pensando en Real Madrid. El luso descarta dejar a Luis Enrique, así como a todo un club que en el pasado ya ha sufrido para retenerle.

Y es que no solo Real Madrid está deseoso de ver al capitán de la medular del PSG. Meses atrás aparecieron ofertas de Arabia Saudita que el propio Vitinha dejó en claro que ni mucho menos movían los caminos que quiere tener en su vía deportiva. PSG respira, una vez más: “Estoy más comprometido con una carrera estable. Ya gano muy bien aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar ese salario no me haría más feliz”.

Vitinha, de momento, no se ve en un futuro por Real Madrid: GETTY

Muchos hinchas lo han pedido para Real Madrid, pero Vitinha cierra la puerta. En la casa blanca se seguirá trabajando para encontrar a un heredero de los Luka Modric o Toni Kroos en verano. Muchos apuntan a la figura de Rodri en Manchester City, que termina contrato dentro de poco más de 15 meses. De momento y a la espera de novedades, no hay reemplazo de alemán o croata en la capital de España.

Publicidad

Publicidad

El mejor volante del mundo para Luis Enrique

“Es un futbolista único. Es vital para nosotros en posesión, en su rol de pivote. No pierde el balón, lo maneja a la perfección. Es fuerte, física y mentalmente. Juega un papel complicado; no es fácil ser centrocampista del PSG, pero nos aporta mucho. Es el centrocampista perfecto”, así definía un par de fines de semana atrás Luis Enrique a su líder. Se le entiende como la pieza angular de un proyecto echo en la medular alrededor de su figura.

Para Vitinha han sido algunos de los mejores meses de su carrera. Viene de ganar un triplete en PSG donde la Champions League levantada ante Inter de Milán puso el broche a una campaña histórica del club. No olvidemos que para UEFA y France Football, solo Ousmane Dembelé y Lamine Yamal merecieron estar por encima del luso en la última clasificación del Balón de Oro.

Datos claves

Vitinha descartó su fichaje por el Real Madrid y reafirmó su compromiso con el PSG hasta 2029.

descartó su fichaje por el y reafirmó su compromiso con el hasta 2029. El mediocampista portugués tendría una cláusula de rescisión estimada en 90 millones de euros .

. Vitinha quedó en el tercer lugar del último Balón de Oro, solo por detrás de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

Publicidad

Publicidad

ver también La marca de Cristiano Ronaldo que muestra buena parte de la crisis del Real Madrid