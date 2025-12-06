Independiente del Valle es el nuevo campeón de la LigaPro, tras la derrota de Liga de Quito

Este sábado 6 de diciembre Independiente del Valle finalmente se coronó campeón de la LigaPro, después de que Liga de Quito no pudiera con Orense. El equipo ‘Rayado’ fue el mejor en toda la temporada y finalmente pudo hacer valer esa ventaja que consiguió en las 30 fechas.

Independiente del Valle llegaba a esta fecha con la posibilidad de ser campeón de la LigaPro hasta con el empate. Liga de Quito estaba obligado a ganar contra Orense, ya que era el único resultado que le iba a permitir competir por el campeonato una fecha más.

Como es costumbre, Liga tuvo un partido complicado contra Orense en Machala y lo empezó a perder desde el comienzo del segundo tiempo por un autogol de Alexander Domínguez. Aunque Liga lo intentó, el equipo de Nunes no tuvo lo suficiente para remontar.

Independiente del Valle ganó su segunda LigaPro

Aunque Independiente del Valle no pudo ante Libertad, no lo perdió, ya que sobre el final del primer tiempo, Spinelli, la figura de IDV en todo el torneo, marcó el gol del empate y a su vez el gol que los hizo campeones del fútbol ecuatoriano por segunda vez su historia.

La tabla de posiciones de la LigaPro

