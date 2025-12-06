Así fue como Piero Hincapié y Mikel Arteta recibieron a los hermanos Quintero en Arsenal

Arsenal tiene a dos nuevos jugadores ecuatorianos para la temporada 2027, ya que se sumaron Edwin y Holger Quintero. Los dos futbolistas ecuatoriano llegarán al equipo de Londres en 2027, cuando cumplan los 18 años de edad. Pero ya estuvieron en las instalaciones del club para firmar su contrato.

Se reveló en redes sociales, como Piero Hincapié fue a recibir a los dos jóvenes futbolistas y les dejó varias palabras de apoyo para este nuevo reto: “Dios me los bendiga a los dos. Sigan metiéndole mucho. Cualquier cosa que necesiten, estamos cerca. Bienvenidos al club“, afirmó el central ecuatoriano.

Ese recibimiento de Piero Hincapié a sus compatriotas ha sido muy aplaudido por los aficionados ecuatorianos, ya que el central se está asentando en el club inglés y también fue el primer jugador ecuatoriano en llegar a jugar con los del Norte de Londres.

Por otro lado, Arteta también definió la llegada de los Quintero como algo muy positivo para el club: “Ver talentos como Edwin y Holger Quintero uniéndose a nosotros es muy positivo. Podemos reclutar al mejor talento disponible. Lo vimos como una buena oportunidad y estamos a la vanguardia. Creo que es algo muy positivo“, comentó Arteta.

Arsenal tendrá, si todo sale bien, en la temporada 2027 a 3 jugadores ecuatorianos en sus filas. Por lo cual, los ‘Gunners’ pasan a ser uno de los equipos europeos con mayor cantidad de ecuatorianos en su plantilla al igual que lo fue Brighton o que lo será Chelsea.

Edwin y Holger Quintero representan el gran nivel de las jóvenes generaciones del fútbol ecuatoriano, ya que ambos jugadores fueron comprados por los ‘Gunners’ cuando aún ni han debutado en la primera división del fútbol ecuatoriano.

¿Cuánto pagó Arsenal por los hermanos Quintero?

Diferentes informaciones apuntan a que Arsenal pagó más de 8 millones de euros por ambos jugadores ecuatorianos. Siendo una venta “baja” para las últimas que viene haciendo Independiente del Valle, pero una de las más llamativas del club en los últimos años.

¿Cuándo se unirán los hermanos Quintero a Arsenal?

Ambos jugadores de 16 años de edad llegarán a Arsenal en 2027 cuando cumplan los 18 años de edad en agosto. A mediados de ese año los futbolistas ya podrán seguir su carrera en Europa, aunque seguramente sería a préstamo en otro equipo hasta acostumbrarse al nivel europeo.

