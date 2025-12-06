El consejo que Pekerman le dio a Néstor Lorenzo para clasificar a Colombia en el Mundial 2026

Colombia ya conoce a sus rivales y horarios para jugar en el Mundial 2026. La Selección de Néstor Lorenzo tiene la misión de llegar muy lejos con la gran camada que tiene. Uno que sabe de llegar lejos es José Pekerman, que ahora le mandó un consejo a Lorenzo.

En diálogo con ESPN, Pekerman recordó lo que fueron sus dos mundiales con la Selección Colombia. El DT recordó la importancia de tener un plantel amplio que te permita competir y darle descanso a los jugadores para llegar lejos en la Copa del Mundo.

“Acá lo importante es tener un plantel, porque al ser un mundial largo con tanto viaje, con tanto desgaste, va a ser muy importante que todos estén preparados. El que juega un poco menos que esté preparado para lo que viene, porque el que entra puede definir muchas cosas”, avisó Pekerman.

Lorenzo dará señales de los jugadores con los que cuenta para jugar el Mundial en 2026 en la próxima doble fecha FIFA de marzo. El DT sigue de cerca a varios jugadores que no han podido rendir como se esperaba, y a otros que están en un gran momento como Luis Díaz.

Por otro lado, Pekerman también reconoció que para Colombia el desafío está en jugar contra Portugal, que para él es uno de los candidatos a pelear por la próxima copa del mundo. “Portugal es un rival temible, yo considero que va a pelear por el título. Es un desafío enorme“, afirmó el entrenador.

Los números de Pekerman al frente de Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Pekerman dirigió un total de 78 partidos entre todos los torneos oficiales. Ganando 43 encuentros, empatando 17 y perdiendo otros 18. El DT terminó llevando al equipo ‘Cafetero’ a su mejor posición en la historia de los Mundiales.

¿En qué horarios y en qué estadios jugará la Selección de Colombia?

Estos son los horarios y estadios para ver los partidos de Colombia:

Uzbekistán vs Colombia a las 21H00 (CO) en el Estadio Banorte el 17 de junio de 2026

Colombia vs Ganador repechaje FIFA a las 21H00 (CO) en el NRG Stadium el 23 de junio de 2026

Portugal vs Colombia a las 18H30 (CO) en el Hard Rock Stadium el 27 de junio de 2026

En síntesis: