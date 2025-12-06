El fútbol ecuatoriano recibió una impactante noticia hace pocos días, puesto que, se reveló que el central ecuatoriano, Virgilio Olaya, era comprado por el Bayern Múnich. El futbolista ecuatoriano es una de las grandes figuras del futuro de Ecuador y fue transferido por Aucas.

Aunque Bayern Múnich será el dueño de su pase para las próximas temporadas, lo más probable es que el jugador ecuatoriano no empiece su camino en el gigante alemán. De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, ya se trabaja en un préstamo para el central.

Olaya apenas ha tenido minutos en primera división de la LigaPro, y es por eso que saldría a préstamo en Europa para comenzar su carrera. El tricolor mostrará en otro club que está para rendir en un futuro no muy lejano con el equipo de la Bundesliga.

Bayern Múnich cedió en la última temporada hasta 10 jugadores y el club no ha tenido problema en ceder a futbolistas a clubes de la misma Bundesliga, por lo cual, el central ecuatoriano podría quedarse en la Liga cuando llegue a Europa en los siguientes meses.

Olaya será prestado por el Bayern Múnich. (Foto: Captura de pantalla)

Bayern Múnich también estuvo muy interesado en los hermanos Quintero, pero al final acabó perdiendo la batalla contra Arsenal. Por lo cual, los alemanes fueron de lleno por Olaya, y al final lo fichan. Será el primer ecuatoriano en vestir estos colores.

Publicidad

Publicidad

Los otros equipos que buscaron a Virgilio Olaya

ver también Todo Ecuador consternado: La insólita declaración de Julian Nagelsmann, DT de Alemania, sobre ‘La Tri’

Antes de llegar a un acuerdo con Bayern Múnich, Virgilio Olaya también se terminó metiendo en planes de clubes como PSG o Newcastle. No obstante, el jugador ecuatoriano se decantó por la posibilidad de jugar para el equipo alemán en los siguientes años.

Las estadísticas de Virgilio Olaya en esta temporada

Virgilio Olaya jugó en esta temporada en Aucas un total de 5 partidos, sumando en cancha más de 200 minutos. Lo cual le ha valido al jugador tricolor para ya interesar a diferentes equipos. Asimismo, estuvo jugando con la Sub-15 y Sub-17 de Ecuador en partidos de Sudamericanos.

Encuesta¿Hizo bien Olaya en elegir a Bayern Múnich? ¿Hizo bien Olaya en elegir a Bayern Múnich? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: