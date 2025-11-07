El jugador de Liga de Quito que espera ser llamado por la Selección de Perú: “Me estoy preparando para el 2026”

Para las Eliminatorias al Mundial 2030 podríamos ver a un jugador de Liga de Quito defendiendo la camiseta de la Selección de Perú, o al menos ese es el sueño de Steffano Bozzo.

Steffano Bozzo juega en la categoría 2006 de Liga de Quito y ya ha tenido goles en la categoría sub 19. En charlas con el generador de contenidos César Mosquera, Bozzo contó que espera ser contado por el nuevo proceso de la Bicolor.

Bozzo fue fichado desde su natal Perú por parte de Liga de Quito en enero, sin embargo por un tema de documentos recién pudo debutar en julio pero ya está quemando los procesos en las canteras de la U.

Con el retiro de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula antes del siguiente Mundial, la selección de Perú está buscando renovar delanteros y ahí aparece una pequeña opción para Bozzo.

Stefano Bozzo – Liga de Quito

Peruanos que pasaron por Liga de Quito

Juan Carlos Oblitas, Paolo Guerrero, ‘Chorri’ Palacios, Irven Ávila, son algunos de los jugadores que pasaron por Liga desde la Bicolor, los tres primeros fueron campeones.

