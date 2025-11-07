Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

El jugador de Liga de Quito que espera ser llamado por la Selección de Perú: “Me estoy preparando para el 2026”

Liga de Quito tiene en sus formativas a un jugador que espera jugar para la Selección de Perú de cara a las Eliminatorias 2030.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
El jugador de Liga de Quito que espera ser llamado por la Selección de Perú: "Me estoy preparando para el 2026" Foto: Getty
El jugador de Liga de Quito que espera ser llamado por la Selección de Perú: "Me estoy preparando para el 2026" Foto: Getty

Para las Eliminatorias al Mundial 2030 podríamos ver a un jugador de Liga de Quito defendiendo la camiseta de la Selección de Perú, o al menos ese es el sueño de Steffano Bozzo.

Steffano Bozzo juega en la categoría 2006 de Liga de Quito y ya ha tenido goles en la categoría sub 19. En charlas con el generador de contenidos César Mosquera, Bozzo contó que espera ser contado por el nuevo proceso de la Bicolor.

Bozzo fue fichado desde su natal Perú por parte de Liga de Quito en enero, sin embargo por un tema de documentos recién pudo debutar en julio pero ya está quemando los procesos en las canteras de la U.

Con el retiro de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula antes del siguiente Mundial, la selección de Perú está buscando renovar delanteros y ahí aparece una pequeña opción para Bozzo.

Stefano Bozzo – Liga de Quito

Stefano Bozzo – Liga de Quito

Peruanos que pasaron por Liga de Quito

Juan Carlos Oblitas, Paolo Guerrero, ‘Chorri’ Palacios, Irven Ávila, son algunos de los jugadores que pasaron por Liga desde la Bicolor, los tres primeros fueron campeones.

Publicidad
Campeón de Sudamericana con Independiente del Valle sería nuevo refuerzo de Liga de Quito

ver también

Campeón de Sudamericana con Independiente del Valle sería nuevo refuerzo de Liga de Quito

En resumen

  • Steffano Bozzo, de la categoría 2006 de Liga de Quito, sueña con jugar por la Selección de Perú.
  • Bozzo fue fichado por Liga de Quito desde su natal Perú en enero.
  • El jugador de la categoría sub 19 de la U debutó en julio tras arreglar sus documentos.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Javier Burrai estaría en planes de uno de los campeones de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Javier Burrai estaría en planes de uno de los campeones de LigaPro

Titular de Barcelona pide a su agente buscar ofertas para el 2026
Fútbol de Ecuador

Titular de Barcelona pide a su agente buscar ofertas para el 2026

Barcelona quiere de regreso a un campeón sudamericano con Independiente
Fútbol de Ecuador

Barcelona quiere de regreso a un campeón sudamericano con Independiente

Las curiosidades más llamativas del sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Las curiosidades más llamativas del sorteo del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo