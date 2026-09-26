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Jugador de Atlético Nacional irá a juicio y podría recibir una pena de 10 años de prisión

Ian Poveda podría ser condenado a varios años de prisión, tras un juicio en Inglaterra.

El jugador de Atlético Nacional que puede ser condenado a 10 años de prisión
© GettyImages/ Edit BVEl jugador de Atlético Nacional que puede ser condenado a 10 años de prisión

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se reveló que un jugador de Atlético Nacional fue llamado a juicio por presunta obstrucción de la justicia y fraude en Inglaterra. El acusado sería Ian Carlo Poveda, de acuerdo a la información de diferentes medios en Colombia.

La pena a la que podrían condenar a Ian Carlo Poveda

Según la legislación de Inglaterra, en caso de se culpable, Poveda podría recibir una pena máxima de hasta 10 años de prisión, sin embargo, esto se ve muy poco probable. El juicio, de acuerdo a la BBC, quedó establecido para comenzar en diciembre de 2028.

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Poveda enfrenta 4 cargos por obstrucción de la justicia y también dos acusaciones de fraude en su contra. En los detalles de los caso se acusa a Poveda de omitir información sobre la prohibición para conducir. Además, se le acusa por, supuestamente, presentar matrículas falsas.

Además, también se está investigando que Ian Carlo Poveda habría solicitado una póliza a nombre de otra persona, con el objetivo de poder conducir, mientras estaba suspendido. Todas estas investigaciones podría derivar en una pena de privación de libertad para el jugador.

Ian Carlo Poveda pasó por el Leeds y el Sunderland en Inglaterra. (Foto: GettyImages)

Ian Carlo Poveda pasó por el Leeds y el Sunderland en Inglaterra. (Foto: GettyImages)

Hay dos personas más acusadas junto a Poveda, pero todos se declararon inocentes. Hasta que el juicio comience, dicha condición se mantiene, y no será hasta que avance el proceso que se puede determinar algo diferente. El jugador tiene contrato en Nacional.

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El contrato de Ian Poveda con Atlético Nacional

Poveda todavía tiene un largo contrato con Atlético Nacional. El jugador colombiano firmó hasta diciembre de 2027, de momento, tras esta confirmación no se ha informado que Nacional podría tomar otra decisión radical con el jugador.

En síntesis:

  • Ian Carlo Poveda fue llamado a juicio en Inglaterra por fraude y obstrucción.
  • Hasta 10 años de prisión podría enfrentar el jugador de Atlético Nacional.
  • Diciembre de 2028 es la fecha fijada para el inicio del juicio.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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