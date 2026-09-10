Otra selección llamó a Gustavo Alfaro mientras pidió aumento millonario a Paraguay

Gustavo Alfaro no renueva con la Selección de Paraguay por temas económicos, mientras tanto otra selección CONMEBOL lo tiene en planes.

Gustavo Alfaro podría tener una nueva opción para dirigir una selección sudamericana. El entrenador argentino, actualmente vinculado con Paraguay, estaría en el radar de la Selección de Chile, según reportes de la prensa deportiva.

El interés aparece mientras la continuidad de Alfaro en Paraguay todavía no está asegurada. La dirigencia paraguaya busca renovar su contrato, pero existen diferencias económicas entre ambas partes que complican las negociaciones, reportan que Alfaro pide hasta 6 millones de dólares por renovar..

Ante este escenario, Chile habría puesto sus ojos en Gustavo Alfaro para liderar el próximo proceso de La Roja. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la Federación chilena ni del entrenador argentino.

Alfaro ya había sido considerado por Chile en 2024, cuando todavía dirigía a Costa Rica. En aquella ocasión hubo contactos, pero finalmente la selección chilena optó por contratar a Ricardo Gareca.

Ahora, el futuro de Gustavo Alfaro vuelve a generar incertidumbre. Mientras Paraguay intenta convencerlo para continuar al frente de la selección, Chile aparece como una posible alternativa para el técnico argentino de cara al próximo proceso mundialista.

La experiencia de Gustavo Alfaro en Selecciones

Gustavo Alfaro ha dirigido a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay en los últimos años, yendo al Mundial dos veces con los representantes de CONMEBOL.

Publicidad