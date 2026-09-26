¡Última hora! Atlético Nacional recibiría la peor noticia con el ‘Chicho’ Arango

El 'Chicho' Arango ahora le daría la peor noticia a todo Atlético Nacional para lo que queda de temporada.

El ‘Chicho’ Arango se fue de cambio en los primeros 15 minutos del partido contra Millonarios por una dolencia en su rodilla. Ahora esto no pinta nada bien para el delantero y para el club. Los primeros diagnósticos no serían nada alentadores.

De acuerdo a la información de Mauricio Agudelo, la lesión del ‘Chicho’ Arango sería del cruzado anterior en la rodilla. Por lo cual, el jugador se perdería toda la temporada con Nacional. El ‘Verde’ perdería a uno de sus delanteros claves en este momento de la temporada.

Desde Atlético Nacional aún no han comunicado el estado de salud del delantero, pero se espera que sean varios meses y que ya en esta temporada no juegue. Además, es duda para el comienzo de la siguiente.

Arango no venía teniendo el mejor torneo clausura con Nacional, pero el jugador también se estaba recuperando a nivel físico. Además, en este momento de la temporada el mercado ya está cerrado y el club no podrá contratar a su reemplazo.

Así se fue Arango en el último partido. (Foto: @Nacionaloficial)

Con esto Nacional entra en un momento muy delicado de la temporada, puesto que, el equipo ‘Verdolaga’ se queda sin centrodelantero. Puesto que, Arango está lesionado y también Morelos. El club entra en un momento clave del año donde necesita goles y victorias.

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Los números del ‘Chicho’ Arango en esta temporada

En toda la temporada, Arango ha estado en cancha en 27 partidos de Atlético Nacional. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia. Suma en cancha poco más de 800 minutos.

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