¡Sorpresa! Revelan quién será DT de Paraguay en la siguiente fecha FIFA ¿y Gustavo Alfaro?

La Selección de Paraguay no cierra la renovación de Gustavo Alfaro y revelan quién será el entrenador para los amistosos FIFA.

Parecía segura su continuidad en la Selección de Paraguay, sin embargo revelan que Gustavo Alfaro aún no firma su nuevo contrato, empezando rumores de un cambio de DT ¿qué se sabe?

Según ABC Deportes, Gustavo Alfaro no sería entrenador de Paraguay en la siguiente doble fecha FIFA. La ‘Albirroja’ tendría un cuerpo técnico interino en los siguientes amistosos.

El mencionado medio señala que “la voluntad de las partes está y seguramente se hará la renovación pero no están acordados los términos económicos”. Gustavo Alfaro recibiría un aumento salarial considerable.

El DT argentino recibirá un salario mayor a los 2.8 millones que cobraba en el contrato anterior, es decir seguramente pasará los 4 millones de dólares al año en salario.

Tanto es la confianza de la Asociación de Fútbol Paraguaya es que “no están analizando otros nombres de entrenadores y Gustavo Alfaro no está escuchando otras ofertas”.

La experiencia de Gustavo Alfaro en Selecciones

Gustavo Alfaro ha dirigido a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay en los últimos años, yendo al Mundial dos veces con los representantes de CONMEBOL.

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