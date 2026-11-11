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Jesús Owono

Urgente: la terrible sanción que podría recibir Jesús Owono en España, tras la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono podría recibir esta radical sanción en España, tras la muerte de Jesús de Miguel.

La sanción que le caería a Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel
© GettyImages/ @CDTOficialLa sanción que le caería a Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel todavía sigue dejando importantes huellas en el fútbol mundial e incógnitas por resolver. Una de ellas será el castigo que tiene que recibir Jesús Owono. El portero del FC Andorra fue expulsado en aquel encuentro, y es por eso que se espera una sanción.

¿Qué sanción podría recibir Jesús Owono?

Según la información revelada porIsaac Fouto en Deportes COPE Tenerife a Jesús Owono le podría llegar a caer una sanción de 15 partidos sin jugar. No obstante, este no es el único castigo que tendría el jugador sino que puede darse uno más grave.

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Fouto también avisó que se podría llegar a retirar la licencia a Jesús Owono para que juegue fútbol en España, sin embargo, estos casos son más asociados a jugadores involucrados con los amaños de partidos. Esta hipótesis todavía no es confirmada por la Federación.

Ya habría una resolución por parte de la RFEF para castigar a Owono, sin embargo, esto no ha sido revelado todavía por el momento que vive el mundo del fútbol español. No obstante, la misma se debe conocer antes de que el FC Andorra salga a jugar el fin de semana.

Los números de Jesús Owono en esta temporada

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Jesús Owono en esta temporada ha jugado un total de 6 partidos en los que llegó a recibir ya 10 goles y solo pudo dejar su arco en 0 en 2 ocasiones. El arquero era titular del FC Andorra, pero ahora mismo su carrera vive una incertidumbre total.

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En síntesis:

  • 15 partidos de sanción podría recibir el portero Jesús Owono tras su expulsión.
  • Retirar la licencia en España a Jesús Owono es otra posible sanción evaluada.
  • Seis partidos y diez goles recibidos registra Jesús Owono con el FC Andorra.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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