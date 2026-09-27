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Enner Valencia

Así reaccionó Argentina al triplete de Enner Valencia con Boca Juniors

El delantero ecuatoriano Enner Valencia fue el héroe de Boca Juniors y su triplete tuvo reacciones de hinchas y prensa tras triplete.

Así reaccionó Argentina al triplete de Enner Valencia con Boca Juniors
Así reaccionó Argentina al triplete de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia fue el héroe de Boca Juniors en la clasificación a semifinales de Copa Argentina. El delantero ecuatoriano marcó un triplete de goles de cabeza y las reacciones de prensa e hinchada no se hicieron esperar.

La cuenta oficial de Boca le puso el apodo de “Superman”, así mismo los hinchas le pusieron apodos como “el Matador Valencia”, “La Cabra Valencia” y otros montajes que lo ponían como Super héroe.

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Otros apuntaron a que físicamente Enner se mostró mejor y por eso podrá ser más regular en goles con Boca. Streamers como La Cobra también celebraron, el argentino le puso “es el mejor delantero que yo haya visto”.

Hasta hace poco, hinchas de Boca lo comparaban con Cavani, sin embargo ahora aplauden al ecuatoriano. Sus compañeros también lo destacan e incluso Leandro Paredes le dará el premio a mejor jugador del partido.

La prensa de Argentina también destacó la resiliencia del ecuatoriano quien fue muy criticado en todos sus partidos hasta este, en el que anotó un triplete en 20 minutos.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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