Pidieron a Enner Valencia para la Selección de Ecuador y dio contundente respuesta

A Enner Valencia le preguntaron si volvería o no a la Selección de Ecuador y el goleador contestó tras su triplete con Boca Juniors.

Enner Valencia volvió a ser noticia después de marcar tres goles y, como era de esperarse, su actuación generó pedidos para que regrese a la Selección de Ecuador. Tras su triplete con Boca Juniors contestó sobre el tema.

Al ser consultado nuevamente sobre Ecuador, Enner Valencia dejó claro que su decisión no ha cambiado y que no regresará a la Selección: “Ya tomé la decisión de parar. Agradezco a Dios por todos los momentos maravillosos que pasé en la Selección, pero le dije gracias y espero que les vaya muy bien”.

Valencia decidió retirarse de la Selección después del Mundial 2026 y concentrarse netamente en sus últimos años como futbolista de clubes. Tras su salida de Pachuca, el delantero continuó su carrera en Boca Juniors, dejando atrás una etapa histórica con la camiseta ecuatoriana.

Con la decisión de Valencia, Marcelo Gallardo tiene ahora el desafío de encontrar un nuevo delantero para Ecuador. El puesto no tiene un dueño fijo y el técnico argentino ya ha probado distintas alternativas para encontrar al atacante que pueda asumir el protagonismo ofensivo, como son Jordy Caicedo y Juan Angulo.

En su historia con Ecuador, Enner Valencia disputó 109 partidos y marcó 49 goles, cifras que lo convierten en el máximo goleador histórico de la Selección. Además, anotó seis tantos en Mundiales, tres en Brasil 2014 y tres en Qatar 2022.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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Enner Valencia, Boca tras su triplete. Foto: CABJ.

En resumen