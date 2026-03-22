Máxima tensión: Alemania teme perder a una de sus figuras para el Mundial 2026

Cada vez falta menos para lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca (ese día se enfrentarán México y Sudáfrica) y culminará con la Final el 19 de julio (pautada por la FIFA para llevarse a cabo en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey).

Por lo tanto, como faltan menos de 3 meses para el puntapié, los seleccionados siguen de cerca la actividad de cada uno de sus futbolistas. Sobre todo de aquellos que tienen un papel central, puesto que, a esta altura, cualquier detalle podría influir para bien o para mal en la inclusión de la nómina definitiva que los planteles deben presentar, a más tardar, el 1 de junio.

En ese sentido, los que están particularmente tensos son los integrantes del cuerpo técnico de la Selección de Alemania con Julian Nagelsmann a la cabeza. Es que Jamal Musiala, futbolista del Bayern Munich, viene sufriendo algunas complicaciones físicas tras haber recibido el alta de la fractura de peroné que padeció en el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025.

De hecho, las alarmas se volvieron a encender en las oficinas del combinado teutón, dado que el jugador en cuestión no participó de los últimos tres compromisos del elenco de Vincent Kompany (los encuentros de las fechas 26 y 27 de la Bundesliga frente a Bayer Leverkusen y Union Berlin y el duelo de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League con Atalanta).

Asimismo, en el Bayern, como lógicamente no fue citado para los amistosos por la fecha FIFA, planifican darle descanso en función de que se recupere lo mejor posible de cara al cruce con el Real Madrid por los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Europa (7 y 15 de abril, primero en el Santiago Bernabéu y después en el Allianz Arena).

Los partidos amistosos de la Selección de Alemania en la fecha FIFA de marzo

La Selección de Alemania ensayará durante la fecha FIFA de marzo con la mente puesta en su presentación en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Suiza y Ghana. El primer compromiso se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en Basilea y el segundo el lunes 30 del mismo mes en Stuttgart.

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En síntesis