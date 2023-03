Tiempo atrás Electronic Arts anunció que estaba trabajando junto a KOEI TECMO en el desarrollo de un juego AAA de caza, y cuando pudimos ver de qué se trataba realmente no fueron pocas las referencias que nos remontaron a la saga Monster Hunter. Y, a la hora de poder jugarlo, descubrimos que Wild Hearts tiene todo lo necesario para pelearle de igual a igual en un futuro.

Wild Hearts es la primera entrega de EA en este mundillo, y debe tomarse como tal, a partir de ello podemos destacar varios aspectos del juego que están perfectamente diseñados y conseguidos por los desarrolladores, con los escenarios, bestias, combates y duración del juego como los aspectos más notables.

Comenzando por los escenarios, Wild Hearts ofrece una gran variedad de lugares donde enfrentaremos a las bestias, todo lo cual sucede en las tierras de Azuma, donde nos encontraremos con montañas nevadas, bosques, laderas y hasta zonas volcánicas, cada una de ellas sumamente detalladas. No obstante, los elementos del terreno podrían tener alguna que otra interacción a la hora del desarrollo del combate que no llegó a ser explotada del todo.

Los Kemono son las bestias que nos encontramos y a las que nos enfrentamos en Wild Hearts, y las cuales han sido trabajadas con gran detalle por el equipo de artístico de Wild Hearts, y también es real que cada una de ellas se siente diferente a la hora del combate, lo cual nos resulta sumamente entretenido, ya que los combates tienen una duración larga y si fuera siempre el mismo modus operandi, todo se transformaría en monótono, algo que no sucede.

Ello nos lleva a hablar de los combates, los cuales resultan interesantes ya que cada bestia te obliga a usar tu magia de una forma diferente y también a pensar cuál es el mejor modo de encarar el enfrentamiento. Las bestias primero te enfrentarán de cara, pero luego de algunos intercambios con sus counters personalizados, escaparán y tendrás que cazarlas para finalmente derrotarlas y conseguir tu recompensa.

Tal vez aquí entra una de las pegas de juego, ya que el loot resulta un tanto básico y monótono, con equipaciones y mejoras que no difieren tanto de otros juegos del género y no que no hacen sentir que Wild Hearts sea algo completamente nuevo.

La duración del juego es la correcta para capturar nuevos jugadores que buscan un reto, lo cual es bueno al ser el primer juego de una nueva saga. No obstante, aquellos experimentados en el género se lo pasarán relativamente rápido y se quedarán sin demasiado por hacer, si lo comparamos con otros títulos dentro del mundo de los RPG de caza de bestias.

Para cerrar, tenemos que hablar de uno de los puntos más flojos del juego y eso es la historia. Los personajes y diálogos no resultan demasiado expresivos ni te meten en una narrativa profunda, por lo que lo mejor será disfrutar del juego de forma casual y enfocándote en cazar Kemonos.

En resumen, Wild Hearts es un juego sólido, que será cumplidor para los expertos en el género -aunque no los sorprenderá ni encantará-, pero que está más enfocado en traer nuevos jugadores a los RPG de caza usando como puntos fuertes y base su gran artística, buena jugabilidad y combate.

NOTA BOLAVIP GAMER: 8/10