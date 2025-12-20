Revelan una nueva hipótesis sobre el lamentable asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida fue asesinado el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025 dejando a todo el fútbol y sociedad ecuatorianos consternados por tan lamentable hecho. Ya se van revelando varios detalles sobre la muerte del jugador, y ahora sale a luz una nueva hipótesis.

De acuerdo a la revelación de Diario Extra, son dos hipótesis las que se están trabajando en el asesinato de Mario Pineida. En ambas, el jugador no era el objetivo. Una de ellas es por amenazas a Guisella Fernández, mujer que acompañaba al jugador, y que se dedicaba a venta de celulares y préstamos de dinero.

Y la nueva hipótesis, que recoge Diario Extra, sobre la muerte del jugador es que Fernández habría mantenido una relación previa con un “narcotraficante”, a quien habría dejado para iniciar un romance con el jugador. El futbolista también se habría separado de su esposa, y según este escenario tenía una relación sentimental con Guisella Fernández.

Desde las autoridades ecuatorianas avisaron que en las próximas semanas o días se darán noticias oficiales de cuáles son los escenarios que llevaron a la muerte del histórico jugador de Barcelona SC. De momento, hay dos detenidos por el caso del jugador.

Pineida venía siendo suplente en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Varios mensajes llegaron para Barcelona SC y la familia de Mario Pineida, tras la muerte del jugador. Equipos como Liga de Quito, Fluminense, Real Madrid, PSG, y otros se solidarizaron con Barcelona SC por este duro momento y también enviaron apoyo a su familia.

Los “homenajes” de Barcelona SC a Mario Pineida

Desde Barcelona SC se han realizado diferentes homenajes al jugador, uno es pagar lo que restaba de su contrato a su familia, y otro es que en la temporada 2026 el dorsal número 2 del jugador ecuatoriano quedará retirado de la plantilla por la memoria de “Don Pine”.

Homenajes de Barcelona SC a Mario Pineida. (Foto; Captura de pantalla)

Lo qué se sabe del asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida se encontraba en Samanes 4 cerca de una carnicería con una acompañante. Dos tipos en motocicleta lo seguían y esperaron a que se bajara de su camioneta, luego dispararon, hiriendo fatalmente al jugador y a otra mujer, mientras la madre del futbolista resultó herida.

En síntesis: