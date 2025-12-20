¡De infarto! Terminó el segundo hexagonal de la LigaPro y estos equipos clasifican a Copa Sudamericana

Este sábado 20 de diciembre de 2025 terminó el segundo hexagonal de la LigaPro. Equipos como Deportivo Cuenca y Emelec llegaban con chances de ganar el cupo a Copa Sudamericana, pero dependían de otros resultados. En medio de una jornada extenuante se definió todo.

Deportivo Cuenca fue absolutamente superior a Emelec en su partido y llegaba obligado a ganar por más de 1 gol para obligar a una victoria entre Aucas y Macará. En el minuto 57′, el club morlaco ya estaba ganando 4 a 0 y de cualquier manera se clasificaba a Sudamericana.

Por su parte, Emelec cerró, de nuevo, un año lleno de vergüenza. El ‘Bombillo’ no descendió, pero pasó de humillación en humillación, y la temporada 2026 no pinta nada bien para los azules. El club acabó perdiendo su último partido contra el Cuenca por 5 a 1.

Con la victoria del Cuenca, toda la tensión pasó al partido de Macará y Aucas. Ya que el ‘Papá’ necesitaba una victoria para quedarse con el cupo a Sudamericana, mientras que el equipo celeste en todo momento compitió y salió a ganar el partido y tuvo las mejores chances.

Al final, el partido en el sur de Quito, entre Aucas y Macará acabó 0 a 2, con Macará ganando, y por ende el ‘Papá’ se quedó sin el cupo a Sudamericana, generando la mayor indignación posible en sus hinchas que terminaron desesperados y con lágrimas en las gradas.

¿Cómo quedan los cruces de Copa Sudamericana?

El sorteo de la Copa Sudamericana para Ecuador quedó así:

Ecuador 4 vs Ecuador 2

Ecuador 1 vs Ecuador 3

Por lo cual, de momento, con los dos clasificados del segundo hexagonal de la tabla de posiciones, así se jugaría el repechaje de Copa Sudamericana, a la espera de lo que pase con Orense contra Libertad, que juegan el domingo, 21 de diciembre de 2025:

Deportivo Cuenca vs Orense

Libertad vs Macará

