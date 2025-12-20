Jeremy Arévalo jugó su último partido con Racing de Santander en España y se despidió con un golazo. El delantero ecuatoriano ya tiene todo acordado para llegar a un nuevo equipo en enero, que finalmente no sería el Racing de Estrasburgo, sino que iría a la Bundesliga.

En el último partido de Racing ante Huesca, Jeremy Arévalo marcó un golazo sobre el minuto 39′. El jugador ecuatoriano apareció por el centro del área y marcó un gol, tras ganarle el espacio a todos los defensores en lo que posiblemente fue su último partido en la segunda de España.

Según reveló Florian Plettenberg, Stuttgart está muy adelantado en el fichaje de Jeremy Arévalo y ejecutaría la opción de compra en las siguientes horas. Se espera que el ecuatoriano tenga en Alemania un contrato hasta 2030 y un salario superior al millón de euros por temporada.

Asimismo, se revela que Arévalo ya tendría que estar en Alemania el próximo lunes 22 de diciembre de 2025 para hacerse un chequeo médico y firmar todos los detalles de su nuevo contrato. El ecuatoriano daría un salto clave a poco del Mundial 2026.

Este cambio también sería muy importante para Arévalo, pensando en su lugar en el Mundial 2026. Ya que, de manera inexplicable, no se le daba tantas oportunidades en la absoluta de Ecuador, porque aún estaba jugando en la segunda de España.

Las estadísticas de Jeremy Arévalo con Racing

En lo que va de temporada, Arévalo jugó con Racing de Santander 18 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ha marcado ya 8 goles y este nivel lo lleva a dar el salto a Alemania para jugar con un equipo de primera división.

Racing de Estrasburgo también buscó a Jeremy Arévalo

El equipo que pertenece al grupo que también es propietario de Chelsea, Blue-Co, estuvo muy interesado en Jeremy Arévalo, sin embargo, este fichaje no se daría. Su camino en la Bundesliga comenzará oficialmente desde comienzos de enero de 2026.

