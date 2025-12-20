FIFA le da la peor noticia de todas a Cristiano Ronaldo y celebra todo Colombia para el Mundial 2026

El partido de Portugal contra Colombia en el Mundial 2026 pinta para ser uno de los más entretenidos y más tensos de la próxima Copa del Mundo. De ahí que, se esté muy atento a lo que pase con los jugadores de ambas selecciones. Ahora Cristiano Ronaldo recibió una noticia de FIFA que lo complica para este torneo.

Resulta que la FIFA acaba de sancionar al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y le da la peor noticia posible. Ya que el equipo de Arabia Saudita no podrá fichar en este mes de enero y esto impide que se traigan nuevos fichajes para darle rotación justamente a Cristiano Ronaldo.

La sanción de la FIFA se da porque Al Nassr tendría deudas con diferentes equipos por los fichajes que viene haciendo. No obstante, no se ha especificado si es por fichajes de este mercado, o por antiguos como también se especula en diferentes informaciones.

Ahora el Al Nassr tiene que solucionar este caso si quiere fichar a nuevos jugadores y poder darle rotación a diferentes figuras del once titular. En el equipo árabe hay dos jugadores que suelen ser convocados con Portugal, Cristiano Ronaldo y Joao Felix.

Cristiano Ronaldo renovó su contrato con Al Nassr. (Foto: GettyImages)

Cristiano Ronaldo sí podrá disputar el Mundial 2026 sin ningún problema, ya que se especuló de todo por su tarjeta roja en las Eliminatorias UEFA. No obstante, el portugués estará sin problema desde el primer partido del Mundial y seguro jugará ante Colombia.

Los números de Cristiano Ronaldo en esta temporada

En lo que va de temporada, Cristiano Ronaldo ya ha jugado más de 1.000 minutos con Al Nassr, entre 12 partidos. CR7 lleva ya 11 goles y ha dado 2 asistencias. Sin fichajes, seguramente el 5 veces ganador del balón de oro llegará con una gran carga de minutos al Mundial 2026

¿Cuándo jugará Colombia contra Portugal en el Mundial 2026?

En el final del grupo K, Colombia estará enfrentando a Portugal en un partido que puede definir varias cosas:

Colombia vs Portugal el 27/06 a las 18H30 (CO)

