Es tendencia:
logotipo del encabezado
Cristiano Ronaldo

FIFA le da la peor noticia de todas a Cristiano Ronaldo y celebra todo Colombia para el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo recibió la peor noticia posible para el Mundial 2026 por parte de la FIFA.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
FIFA le da la peor noticia a Cristiano Ronaldo
© GettyImages/ Edit BVFIFA le da la peor noticia a Cristiano Ronaldo

El partido de Portugal contra Colombia en el Mundial 2026 pinta para ser uno de los más entretenidos y más tensos de la próxima Copa del Mundo. De ahí que, se esté muy atento a lo que pase con los jugadores de ambas selecciones. Ahora Cristiano Ronaldo recibió una noticia de FIFA que lo complica para este torneo.

Resulta que la FIFA acaba de sancionar al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y le da la peor noticia posible. Ya que el equipo de Arabia Saudita no podrá fichar en este mes de enero y esto impide que se traigan nuevos fichajes para darle rotación justamente a Cristiano Ronaldo.

La sanción de la FIFA se da porque Al Nassr tendría deudas con diferentes equipos por los fichajes que viene haciendo. No obstante, no se ha especificado si es por fichajes de este mercado, o por antiguos como también se especula en diferentes informaciones.

Ahora el Al Nassr tiene que solucionar este caso si quiere fichar a nuevos jugadores y poder darle rotación a diferentes figuras del once titular. En el equipo árabe hay dos jugadores que suelen ser convocados con Portugal, Cristiano Ronaldo y Joao Felix.

Cristiano Ronaldo renovó su contrato con Al Nassr. (Foto: GettyImages)

Cristiano Ronaldo renovó su contrato con Al Nassr. (Foto: GettyImages)

Cristiano Ronaldo sí podrá disputar el Mundial 2026 sin ningún problema, ya que se especuló de todo por su tarjeta roja en las Eliminatorias UEFA. No obstante, el portugués estará sin problema desde el primer partido del Mundial y seguro jugará ante Colombia.

Publicidad

Los números de Cristiano Ronaldo en esta temporada

El equipo que tendría una “negociación secreta” con James Rodríguez

ver también

El equipo que tendría una “negociación secreta” con James Rodríguez

En lo que va de temporada, Cristiano Ronaldo ya ha jugado más de 1.000 minutos con Al Nassr, entre 12 partidos. CR7 lleva ya 11 goles y ha dado 2 asistencias. Sin fichajes, seguramente el 5 veces ganador del balón de oro llegará con una gran carga de minutos al Mundial 2026

¿Cuándo jugará Colombia contra Portugal en el Mundial 2026?

En el final del grupo K, Colombia estará enfrentando a Portugal en un partido que puede definir varias cosas:

  • Colombia vs Portugal el 27/06 a las 18H30 (CO)
Publicidad

Encuesta

¿Cristiano Ronaldo llegará 'cansado' al Mundial 2026?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • FIFA sancionó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo prohibiéndole realizar nuevos fichajes para el mes de enero.
  • Cristiano Ronaldo acumula 11 goles y 2 asistencias en 12 partidos con el equipo árabe. Podría llegar cansado al Mundial 2026.
  • Portugal enfrentará a Colombia el 27 de junio a las 18:30 en el Mundial 2026.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Luis Díaz habla del partido entre Colombia y Portugal y deja un mensaje a Cristiano Ronaldo y a Vitinha
Fútbol de Colombia

Luis Díaz habla del partido entre Colombia y Portugal y deja un mensaje a Cristiano Ronaldo y a Vitinha

Bruno Fernandes responde a los que piensan que Portugal es mejor sin CR7
FIFA

Bruno Fernandes responde a los que piensan que Portugal es mejor sin CR7

Este el jugador que más camisetas vendió en todo 2025
FIFA

Este el jugador que más camisetas vendió en todo 2025

Sebastián Beccacece recibe una noticia que lo aleja de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

Sebastián Beccacece recibe una noticia que lo aleja de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo