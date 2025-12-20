Es tendencia:
¿Qué pasó? Expulsaron a Matías Almeyda durante el descanso de Real Madrid vs. Sevilla

No salió al segundo tiempo del Real Madrid vs. Sevilla. Almeyda fue expulsado en el tunel de vestuarios.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

Matías Almeyda, expulsado en el descanso de Real Madrid vs. Sevilla.
© GETTYMatías Almeyda, expulsado en el descanso de Real Madrid vs. Sevilla.

El segundo tiempo del Real Madrid vs. Sevilla empezó con sorpresa. Los jugadores blancos esperaban en el círculo central mientras los dirigidos por Matías Almeyda no aparecieron por muchos minutos. El motivo no fue otro que la expulsión del entrenador argentino en el descanso del choque por LaLiga. ¿Qué pasó?

Según empieza a trascender, Almeyda habría recibido la segunda amarilla en el túnel de vestuarios del Bernabéu. Recordemos que ya había visto la primera durante el primer tramo de un choque donde los merengues ganaban por 1-0 gracias al tanto de Jude Bellingham de cabeza.

Alejandro Muñiz Ruiz es el colegiado principal de un choque donde Sevilla buscaba quitarse su mala racha con los merengues. Los de Almeyda son 9 en una tabla donde Real Madrid necesitaba como nunca ganar para mantener con vida la posibilidad de pelear con Barcelona por el título.

Habrá que esperar al acta de Muñiz Ruiz para saber los motivos o reclamos extra que haya hecho Almeyda para ganarse esa segunda amarilla en el túnel de vestuarios. El argentino acaba de cerrar el año 2025 gracias a que el fútbol español no volverá hasta el primer fin de semana del año que viene.

A la espera de novedades, Sevilla pierde a Almeyda para el choque donde se medirá con Levante en la jornada número 18 de LaLiga. El argentino, que venía de diferentes polémicas con los árbitros en las últimas semanas, vuelve a ser noticia por sus choques con los colegiados.

