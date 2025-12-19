El ídolo del Bayern Múnich que se rinde a Luis Díaz: “Lo está haciendo extraordinario”

Hablar de Claudio Pizarro es sinónimo de goles, de embajador de peso de Conmebol en Europa e igualmente, de una auténtica leyenda del Bayern Múnich. En tiempos donde Luis Díaz es una de las sensaciones en el Rey de Alemania, el peruano se dejó elogios de peso alrededor de la figura del colombiano por el Allianz Arena. No duda que se trata de uno de los fichajes del año en una charla organizada por la Bundesliga con diferentes medios.

“Lo está haciendo extraordinario. Hay una cosa en el fútbol alemán que nos pasa a los latinos y es que a veces abusamos de tener el balón, de hacer un dribling de más y producto de eso viene un contragolpe y nos hacen un gol, lo he visto mucho. Me ha pasado a mí y es algo que al alemán y en general los equipos, les molesta mucho”, empezaba Pizarro sobre el momento del cafetero en el viejo continente. Lucho volverá a la actividad este fin de semana tras cumplir sanción por acumulación de amarillas.

Claudio, con más de 9 años en la entidad bávara, no duda que Lucho va cumpliendo con los pasos necesarios para triunfar en una institución donde solo vale ganar y gustar: “En un club grande buscas atacar y en el equipo chico buscas el contragolpe y es la única forma que te puede ganar. Eso hay que trabajarlo un poco para evitar ese tipo de situaciones porque es algo que molesta mucho a los entrenadores y a la dirigencia”.

“Él ya estuvo en un club grande y ya tiene la suficiente experiencia. La Bundesliga es algo diferente, pero el Bayern es un club muy grande en el que el pensamiento siempre está en ganar títulos. Tal vez él puede hacer una comparación, pero se ha sentido muy bien y es importante el poder sentirse bien para poder desarrollar su fútbol”, más reflexiones de un Claudio Pizarro que en su paso por Baviera ganó hasta 18 títulos. Destacan la Champions del 2013 en Wembley e igualmente su paso por el proyecto que comandaba Pep Guardiola.

Pizarro espera que Luis Díaz pueda seguir sus pasos en Alemania: GETTY

Los elogios a Lucho Díaz llegan en un semestre donde cambió Anfield por un lugar de igual y hasta mayor exigencia. A sus 28 años el cafetero suma un total de 12 goles y 6 asistencias en un total de 19 partidos donde se ha consolidado como un inamovible de Vicent Kompany. Este fin de semana cerrará el año como visitante ante Heidenheim. Pizarro, a los pies de uno de los fichajes del año en la Bundesliga.

Felipe Chávez, más que elogiado por Pizarro

El periodista de Bolavip, Hugo Ávalos, consultó con Pizarro sobre el momento de Felipe Chávez. Activo del segundo equipo del Bayern y más que consolidado en la cantera de los bávaros, genera en Perú desde hace meses una esperanza de peso de cara a la próxima década. El ícono del fútbol inca no duda sobre su compatriota de 18 años en Alemania.

Pizarro alaba el trabajo en la sombra de Felipe Chávez: GETTY

“A Felipe lo conozco bien y he visto buena parte de sus partidos en el segundo equipo del Bayern. Es un chico que está creciendo. Venía haciendo muchos goles y creo que es una esperanza para el club. Ojala siga creciendo como jugador y que le podamos ver fijo en la plantilla de Vicent Kompany”, comentaba Pizarro a Bolavip sobre el prometedor talento de la cantera del Bayern Múnich. Se trabaja para intentar llevarle a una selección peruana que ya tiene la cabeza puesta en el 2030.

Datos claves

