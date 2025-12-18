James Rodríguez sigue sin equipo tras confirmarse que no seguirá en León de México para la siguiente temporada. No obstante, ahora se revela que un nuevo equipo estaría llevando una negociación secreta con el volante colombiano para ficharlo en 2026.

Desde Brasil y Diario Diez reportan que James Rodríguez estaría en una negociación con Sao Paulo, que estaría buscando su regreso. El mejor jugador de la Copa América 2024 tuvo un mal final por el equipo brasileño, pero ahora ven con buenos ojos su regreso.

Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, aprobaría el fichaje de James Rodríguez para la siguiente temporada. La negociación aún estaría en su fase preliminar, y no hay un acuerdo firme, aún. El colombiano oficialmente termina contrato a finales de 2025 con León.

Por otro lado, para James también aparece la opción en el futuro de fichar por un equipo de la MLS o de Arabia Saudita. El jugador está primando la posibilidad de llegar con buenos minutos y buena regularidad para jugar al máximo nivel en la que sería su última Copa del Mundo.

Sao Paulo estaría buscando el regreso de James Rodríguez. (Foto: GettyImages)

Sao Paulo también quiere construir un equipo fuerte que le permita terminar con la hegemonía que vienen teniendo en Brasil equipos como Palmeiras o Flamengo, y también que lo ayude a regresar a la Copa Libertadores. En este 2025 fueron eliminado en cuartos de final por Liga de Quito.

Los números de James Rodríguez cuando estuvo en Sao Paulo

Como jugador de Sao Paulo, James Rodríguez apenas pudo jugar un total de 22 partidos entre todas las competencias. El colombiano ha marcado 2 goles y dio un total de 4 asistencias. Falló un penal clave en el 2023 en la Copa Sudamericana ante Liga de Quito, donde su equipo quedó eliminado.

